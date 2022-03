NEĆU DA ISPADAM JADNICA ZBOG BOSILJČIĆA! Jelena Tomašević otkrila šta se desilo kada je raskinula s glumcem!

Pevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić bili su godinu dana u vezi kada su važili za skladan par, zbog čega je 2009. godine sve iznenadila vest da su – raskinuli.

Ono što mnogi nisu znali jeste da je pesma "Da mi je da mi se vrati", jedan od Jeleninih najvećih hitova, nastala u to vreme i da govori upravo o njihovom rastanku.

"Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: 'Napisao sam ti jednu pesmu'. I pusti mi on pesmu 'Da mi je da mi se vrati moj dragi'", ispričala je Jelena jednom prilikom u emisiji "Kec na jedanaest".

"Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: 'Da mi je da mi se vratiš'. Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu".

Pesma je ipak snimljena, ali mnogo kasnije. Par se u međuvremenu pomirio, a Jelena se setila zaboravljene pesme koju je sve to vreme čuvala.

"I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: 'E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala'. Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen: 'Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?'", ispričala je ona, a prenosi Glossy.

Jelena i Ivan su se ubrzo venčali i dobili ćerku Ninu.