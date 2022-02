MOJ MUŽ IMA PLATU 40.000 DINARA: Verica Rakočević progovorila o finansijama u braku - otkrila koliko ONA zarađuje 

Odrasla je u skromnoj porodici, a danas živi na imanju na Avali.

Izvor: Kurir TV printscreen

Naša najpoznatija i najuspešnija modna kreatorka Verica Rakočević, od 2013. godine, kada se udala za supruga Veljka Kuzmančevića, živi na imanju na Avali.

Porodičnu kuću koju je imala na ovoj lokaciji je prodala pre nekoliko godina, ali nakon toga je shvatila da ipak želi da ostane tu, pa kupila novu nekretninu u blizini.

Privatan život nikada nije krila, iako su je mnogi osuđivali zbog braka s duplo mlađim muškarcem, ali oni uspešno traju i dan danas.

Kako su otkrile Veričine komšije s Avale za Kurir, kreatorka je staru luksuznu kuću prodala za manje novca nego što vredi, jer je imala finansijskih problema. I Verica je jednom prilikom ispričala da njen suprug Veljko zarađuje deset puta manje od nje.

"Moj muž u Narodnom pozorištu ima 40.000 dinara platu, a ja primam deset puta više. Uopšte nije važno ko koliko ima, da li on ima više ili ja. Mi to zajedno imamo. A moj muž kad sutra bude napravio veliku karijeru, a hoće sto posto, sigurno me neće ostaviti. Ja to znam i osećam", ispričala je u emisiji Magazin In.

Pogledajte šta je Verica rekla o Veljkovim lošim navikama: