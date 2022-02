OTAC MI SE JAVIO NA DAN SAHRANE! Verica otkrila zato ga nije ispratila na večni počinak: "Istina je" - Da se NAJEŽIŠ!

Verica Rakočević progovorila je osvom pokojnom ocu za kog je bila jako vezana i otkrila gde je bila na dan njegove sahrane.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Naša poznata modna kreatorka Verica Rakočević gostovala je u Realnoj priči na Kurir televiziji, gde je ispričala više o svom ocu koji je umro pre skoro 30 godina.

"Moj otac je umro pre skoro 30 godina i najdirljiviji trenuci moji su bili razgovori sa mojim ocem. Kada pogledam sada ušta su se ljudi pretvorili i koliko je ljude lako kupiti najveću zahvalnost dugujem svom ocu koji mi je usadio te karakterne osobine kojima se jako ponosim. Definitivno je stvorio od mene osobu koja nikada kada je ostala sama ispred ogledala nije pomislila nešto ružno o sebi", rekla je ona i dodala:

"Ja sam grešila, ali nikada nisam pravila grešku sa namerom. Nikada nisam grešila tako da bih nekog povredila, ostala nekom dužna ili da ne bi ispunila svoju obavezu prema zakonu ili državi. Sigurno je bilo odluka kada sam bila gruba ili nepravedna, ali nikada iza toga nije bila loša namera", rekla je poznata modna kreatorka u Realnoj priči na Kurir televiziji.

Navela je da joj se na tad sahrane njenog oca, on javio u snu i rekao joj da će uvek biti tu sa njom.

"Moja pokojna majka je imala samo 4 razreda osnovne škole. Njena energija je bila neverovatna, pritom jako tradicionalna da u trenutku kada sam ja njoj rekla da ja to ne mogu da gledam, ona je rekla: 'Memoj sine i idi tamo gde ćeš moći to sama da otpatiš'", ispričala je Verica i dodala:

"Tako da sam ja otišla na Sveti Stefan na dan sahrane, zamislila daje moj tata otišao negde daleko i da neće moći da se vrati. Tada sam imala 44 godine. Taj trenutak u 13 časova kada su njega sahranjivali, ja sam sedela na obali i plakala. Uveče sam imala apartman pored crkvice i legla sam da spavam. Dok je bio živ uvek mi je pričao da toliko radim, žurim i da ne veruje ni da ću mu doći na sahranu. Sanjala sam tada da sedim pored potoka i plačem za tatom što je umro, otac mi je tad prišao, zagrlio me i rekao: 'Nemoj da plačeš znam ja zašto ti nisi došla, ali ja sam uvek tu sa tobom'. Tog trenutka kako sam spavala, samo sam otvorila oči i mogla sam da osetim te ruke i samo su se u jednom trenutku otpustile i otišle. To je neverovatno, ja sam to osetila i to je istina. Posle toga mislim da sam ga samo jednom ili dva puta u životu sanjala", rekla je poznata modna kreatorka.