ŽENA BIVŠEG DEČKA NARUČILA DA PREBIJU PJEVAČICU?! Zvezda Granda priznala da je dobijala PRIJETNJE !

Marina Radosavljević sumnja da je u pitanju osveta.

Izvor: Instagram/marina.radosavljevic.maky

Pjevačica Marina Radosavljević, nekadašnja Zvezda Granda, napadnuta je u nedelju uveče na parkingu u Vrnjačkoj Banji, ispred lokala u kojem je te večeri trebalo da nastupi. Zadobila je povrede i slučaj je prijavila policiji, a sada je otkrila da bi motiv za napad mogla biti ljubomora.

Njene komšije takođe sumnjaju na ljubomoru supruge njenog bivšeg dečka, a i pjevačica je potvrdila da je ranije dobijala prijetnje.

"Čuli smo šta se dogodilo. Svi smo u šoku. Ovde samo o tome pričaju. Ljudi prolaze pored lokala, gledaju, šuškaju, tako to ide kad se dogodi neki incident. Poznajem Marinu, ali i suprugu njenog bivšeg dečka. Ona se s njenim mužem tajno viđala, tačnije dok ona nije saznala. Čini mi se da su raskinuli pre šest mjeseci, ali, eto, sad se dogodio incident. Ljubomorne žene su spremne na sve. Spekuliše se da joj je ona poslala batinaše, ali to će istraga da utvrdi. Žao mi je što se to dogodilo, jer niko ne podržava nasilje", ispričao je jedan mještanin Vrnjačke Banje za Kurir.

Pjevačica je navode o prijetnjama i sama potvrdila.

"Spremam se da idem u policiju, da proširim izjavu i da iznesem neke svoje sumnje. Od kada se to desilo, preispitavala sam se. Došla sam do zaključka da bi motiv ovako jezivog napada bila nečija bolesna ljubomora. Sada kada premotam malo film, mislim da je to bilo isplanirano. Znalo se da ću ja doći ispred tog lokala i u koje vrijeme, živim kilometar odatle. Uplašena sam jako, iako se trudim da budem hrabra. Ovdje je mala sredina, svako svakog zna i štiti, ako je ovo neko naredio - ja sam sitna riba u moru ovih ajkula. Zastrašujuće je što su dva muškarca prišla ženi i na tako nemilosrdan način me tukli i bacili na pod na milimetar od žardinjere. Mogla sam da udarim glavom i da ostanem na mjestu mrtva, da ovaj razgovor ni ne obavimo", rekla je pjevačica kroz suze.