Marija Šerifović otkrila detalje iz privatnog života

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica Marija Šerifović (37) otvoreno je govorila o tome koliko su je njeni izbori u životu koštali, zašto se nikada nije pokajala što je odlučila da otvoreno govori o svojoj seksualnoj orijentaciji, ali i zbog čega ljudi pogreše kada je dožive kao bahatu i drsku.

Marija otkriva da nije svesna uticaja na društvo ima njena otvorenost po pitanju seksualne orijentacije

"Nisam svesna svog uticaja i ne želim da razmišljam o tome na taj način, a za mlade ljude je veoma važno da znaju da imaju samo jedan život! Ne želim da mi porodica ili okruženje diktira koga ću da volim ili šta ću da radim. Ko na to polaže pravo? Ljudi koji žive ispod kamena? Ne želim da imam kontakt s njima!

Uvek sam se zalagala za slobodu, ali to je samo zato što sam pre svega želela da živim život na način koji meni odgovara. Stvari o kojima pričam nisu vezane samo za seksualno opredeljenje, već u njima može da se prepozna svako inteligentno biće koje želi da živi svoj život po vlastitom izboru. Ako moj izbor znači da će mama da mi padne u nesvest ili da će tata da se naljutiti, pa neka bude tako...Svako biće ima apsolutno pravo da živi onako kako želi!".

Vidi opis 19 GODINA IDEM KOD PSIHOLOGA: Marija otkrila - Ako će zbog mog izbora mama da se onesvesti, a tata naljuti, pa neka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 13 / 13

Marija je otkrila da iako deluje samouvereno, postoje stvari koje mogu da je pomere.

"Može dosta toga da me poljulja, ljudi me doživljavaju kao bezobraznu, bahatu, drsku, nevaspitanu, ali nisam takva! Samo sam brzopleta, nemam živaca i ne volim spore ljude. Ranjiva sam i emotivna, možda sam emotivnija od svakog koga poznajem, ali mi je lakše da stvari koje me dovedu u takvo stanje procesuiram sama, bez igde ikoga".

Šerifovićka je otkrila i da joj je žao što je jedna od tabu tema u Srbiji i poseta terapeutu.

"Imam svog terapeuta već 19 godina jer je važno održavati mentalno zdravlje. To što živimo u Srbiji gde je tabu tema odlazak kod terapeuta jer vas tada svrstavaju u lude, to je fuj stav. Imam svoju doktorku, a možda je ona kriva što nekima idem na živce više, nekima manje, ali ja je ne bih menjala nikada".