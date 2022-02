ON ĆE JE PRAVITI OD BLATA, A ONA GA OTPISALA! Careva bivša se oglasila i šokirala - "Ne računam da sam bila s njim"

Oglasila se i bivša devojka koja je donedavno bila u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivša devojka Filipa Cara i bivša učesnica Zadruge, Sandra Čaprić, oglasila se povodom njegove izjave da će je praviti od blata, jer ona jedina nije bila greška.

Sandra je iznela svoje mišljenje o tome i prokomentarisala aktuelna dešavanja u Zadruzi, a za Filipa i dalje nema lepe reči.

"Trudim se da budem dobro, al nisam se još oporavila. Što se tiče Cara, on najbolje zna da li će me praviti od blata, ali ne bih komentarisala. Tih par dana što je bilo, ne računam da mi je bio partner. Meni kad je neko greška, ne vraćam se na istu. Prema meni nije ispao fer i korektan, ali tome se treba i nasmejati iskreno... Kao zadrugar je jako namazan, ali nije kao prijatelj sebičan, tako smatram... To što radi sa Dalilom i što je radio sa Majom Marinković... To verovatno njemu prija i on to očigledno voli, tako da svakom sve najbolje. Ne bih poredila nijednu ni sa jednom, jer kao i u životu, sa svakim je različito", rekla je Sandra, koja se osvrnula i na odnos Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić.

"Odnosa u Beloj kući puno ima iz koristi, tako da ne znam da li će Aleks i Dejan opstati. Možda su se u pogrešno vreme sreli, jer Dejan nije čist sa emocijama", zaključila je Sandra Čaprić.