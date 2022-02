JURILA SNUP DOGA PO ŽURKAMA, PA ZAVRŠILA U SPOTU: Sad je svi gledaju u Zadruzi - pogledajte starletine RANE RADOVE!

Tada se predstavljala kao Dalila Moreno, a i izgledala je skroz drugačije.

Izvor: YouTube/screenshot/iamFredericEsnault

Učesnica rijalitija Zadruga i nekadašnja pobjednica Parova, Dalila Dragojević svojevremeno je igrala u spotu američkog repera Snup Doga.

Na društvenim mrežama se šeruje skrinšot iz videa koji nikada nije objavljen, a u kojem vidimo repera u Hrvatskoj dok snima spot.

U videu su i ljepotice iz Hrvatske i regiona, ali i Dalila Dragojević, koja se tada predstavljala kao Dalila Moreno.

Pogledajte video sa snimanja i pronađite Dalilu:

Ranije je neimenovani izvor za portal Republika otkrio da je Dalila radila na plaži na Zrću.

"Jedne godine, ne mogu tačno da se sjetim koje, Dalila je radila na Zrću, u nekom klubu, mnogi poznati izlaze tamo. Jedne večeri dok je radila tamo, bila je sezona, i tu je došao ovaj reper Snug Dog, to je bilo pravo ludilo. Mnogi su se okupili da bi ga vidjeli, ipak je on zvijezda sam po sebi. Kad eto ti Moreno Dalile, glavom i gradom, bosanska Paris Hilton stigla na zabavu. Ljudi, to je bio plač! Dalila je sve vrijeme bila tu oko njega, to su bile ture pića, flaše onih šampanjaca, ma bukvalno ono bahanalije. Tu se nije znalo ko je s kim, a Dalila tada, nije bila ni maloljetna. Išla je posle sa Snupom na aftere, zamislite tek tada šta se dešavalo".