SA 30 SAM PREŽIVELA VIŠE NEGO NEKI LJUDI SA 90: Tužna ispovest klinke koja je pevala "Čaje šukarije" sa Zdravkom Čolićem

Ivana Legin je napustila zemlju posle izbijanja rata

Izvor: YouTube/Klasik TV

Devojčica Ivana Legin postala je poznata širom Balkana kada je sa Zdravkom Čolićem pevala "Čaje šukarije", ali to nije jedini put da smo je videli kao umetnicu.

Ona je pre toga već stekla slavu zahvaljući ulozi u filmu Ademira Kenovića "Kuduz".

Iako je prošlo tri decenije od nastanka ove pesme, devojčica Ivana iz spota se nikada više nije pojavljivala u medijima.

Trenutno živi i radi u Australiji i bavi se režijom, produkcijom i marketingom.

Posle izbijanja rata, Ivana je iskusila izbeglički život koji je i danas ostavio ožiljke na njenoj duši.

"Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju sa novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali ovakva iskustva definitivno jačaju. Mali ožiljci će uvek biti prisutni, nekada će da zasvrbe ili da se upale, obično kada to najmanje očekujemo. Međutim, na to gedam kao proživljeni život i kad taj ožiljak zasvrbi samo me podseti da sam u 33 godine preživela nešto što mnogi nisu sa 90", rekla je Ivana u jednom intervjuu.

Njenu karijeru prekinuo je rat, a nakon toga je javni život više nikad nije privlačio. Istina, ona u Australiji jeste ostvarila nekoliko uloga, ali su, kako je otkrila, bile amaterskog tipa.

Devojčica se odlično provela dok je snimala sa Čolom, a pamti da je jednog od najpopularnijih muzičara u Jugoslaviji začikavala zbog frizure.

"Sećam se snimanja u studiju sa Zdravkom gde sam ga zezala da je curica zato što ima tako dugu kosu. Čini mi se da je promenio imidž za tu ploču jer je na albumu lepo zalizan sa kraćom kosom. Možda je moja primedba uticala", rekla je ona jednom prilikom za portal Lola.

Ovako sada izgleda Ivana: