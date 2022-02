TRČALA JE OPERISANA ZA NJIM, A ON S DALILOM IZIGRAVA ŽRTVU! Majin otac opleo po Caru, a za Dejana ima ŠOK tvrdnje

Taki Marinković je upućen u sva dešavanja u Zadruzi i nikoga nije poštedeo.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Radomir Taki Marinković, otac bivše zadrugarke Maje Marinković, prokomentrisao je najnovija dešavanja u Zadruzi koju redovno prati iako njegova ćerka više nije u Beloj kući. Prvo je prokomentarisao ulazak Monike Jovanovski, koja je poljuljala odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov.

"Mislim da je Monika Jovanovski ušla u Zadrugu preko Ša, ali da nema nikakve šanse kod njega. Ša neće biti s njom zbog Tare. Tara i Ša su opsednuti jedno drugim, to je neka ludačka veza, pa će Monika morati da traži ljubav u nekom drugom momku ako misli da opstane u Zadruzi. Tara i dalje voli Mateju, ali Ša joj je pružio neku sigurnost, a Mateja neće da bude s njom. Ša je opsednut Tarom, tako da od veze sa Monikom nema ništa", rekao je pa se osvrnuo na novopečeni par - Dejana i Aleksandru.

"Mislim da Dejan i dalje voli Dalilu, ali da traži spas u Aleksandri. Aleks i Deki su mi super par i njemu bih želeo da se izvuče iz ovoga sa Dalilom, ali, ipak, Dalila će pokušati opet da vrati Dejana i mislim da je ovo igra Cara i Dalile. Aleksandra se zaljubila, jer joj odgovara Dejanova priča, on je fin momak. Između njih nešto postoji, ali mislim da je Dejan i dalje zaljubljen u Dalilu. Možda je zavoleo Aleks, blizina ipak čini svoje, ali sevaju i varnice između Dalile i Dejana, a Dalila je spremna na sve, mislim da je ovo igra", smatra Taki.

"Treba da budu srećni kada su im dali već da idu na rajsko ostrvo i uživaju. Mislim da pokušavaju da se što više zbliže i upoznaju. Posle 5 godina pakla koje je Dejan proživeo pored Dalile, ovo mu je sada osveženje i nova avantura i želi da iskoristi svaki trenutak koji mu se ukazao sa Aleks. Mislim da je Aleks lepša od Dalile i da Dejanu prija njena hemija, više mu prija Aleksandra."

A što se tiče Dalla i Filipa Cara, koji su Dan zaljubljenih zapečatili vrelom akcijom, Taki kaže da su oni rođeni jedno za drugo.

"Njima to nije strano, oni i u kući pred svima vode ljubav, što se Cara i Dalile tiče rođeni su jedno za drugo. Ne bih ja o Caru, on je diskvalifikovao moju ćerku i nemam ništa lepo da kažem o njemu. Pa na neki način jeste bio zaljubljen u Maju, ona je lepa, atraktivna cura, i znam da su bili prijatelji u Zadruzi 4, da su se družili i vani, a šta se to desilo između njih posle to ne znam, ali imali smo prilike da vidimo kako je ispao nečovek prema Maji. Kada su mu svi okrenuli leđa, ona mu je bila slamka spasa i organizovala mu je rođendan, operisana je trčala, kupovala mu poklone, a vidite kako se na kraju završilo. Ovo sada sa Dalilom je više zbog priče da ne bi ispao žrtva, a sutra ako uđe neka nova cura on će da ostavi Dalilu, on je takav, nezasit dečko, zanela ga svetla velikoga grada", poručio je Majin otac.