OD NAŠEG VENČANJA SVE JE KRENULO PO ZLU: Supruga Ljube Perućice šta je sve snašlo od kada se udala za pevača

Bivša voditeljka otkrila je da su njihove porodice poslednjih godinu dana prolazile kroz izuzetno teške momente.

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga, bivša voditeljka Katarina Kolozeus venčali su se krajem 2019. godine. Njih dvoje deluju kao vrlo skladan par, a pevačeva supruga otkriva da je nakon njihovog braka mnogo stvari krenulo po zlu.

Ona je ispričala kroz šta su prošli od kad su se jedno drugom zavetovali na večnu ljubav, ali i priznala da bez Ljube ne bi mogla da prebrodi neke situacije.

"Ja se slažem da brak treba da ima lepe trenutke, ali mi smo imali tu nesreću da od dana kada smo se venčali da je sve nekako krenulo po zlu, ne što se tiče našeg odnosa, naš odnos je bolji nego ikada", rekla je Katarina, a onda otkrila i šta ih je sve snašlo.

"Brzo posle našeg venčanja došla je korona i mi nismo mogli da odemo na medeni mesec koji smo planirali i naša porodica je imala puno problema sa koronom, imali smo velike gubitke i previše voljenih ljudi smo izgubili i previše bliskih, ali opet, koliko je to bilo teško, ja mislim da je sve to nas kao bračni par učvrstilo i dodatno nas je povezalo jer smo bili jedno za drugo u svakom mogućem trenutku. Ljuba je mene užasno zadužio za ove dve godine iz razloga što je on bio tu za moju porodicu kako verovatno niko drugi ne bi bio. Više nego neki koji su trebali da budu. Da mi nije bilo njega u nekim trenucima, ja uopšte ne znam kako bih se snašla."

Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus

Katarina je zatim otkrila i da je Ljuba bio pored nje u izuzetno teškim momentima kroz koje je prolazila porodica Kolozeus.

"Bilo je momenata kada su u mojoj kući svi bili bolesni od korone. I to su svi bili jako loše. I mama i tata su mi bili u bolnici, i baka koja je tih dana pala i slomila kuk i otkazana joj je jedna operacija srca koju je trebalo da ima, samim tim nisu mogli ni da joj operišu kuk, i na sve to je još dobila koronu. Tako da je Ljuba tu bio neko ko mi je tada pokazao koliko me voli, koliko mu je stalo do mene, jer on je bio sa mojom bakom i pomagao mi je da je i presvučem i da je sredim, jer je to bio momenat kada je bio najteži trenutak korone, kada ti nisi mogao ni da nađeš nekoga ko bi mogao da bude uz nekoga ko ima koronu, ne možeš ni u dom da je odvedeš, ne možeš ni u bolnicu jer ima koronu. I tada, Ljubi ništa nije bilo teško. Na rukama ju je nosio, pomagao joj je i brinuo se da moji u bolnici imaju sve što im treba, i da moji brat i snajka, koji su tada takođe imali visoku temperaturu, imaju sve i da sve bude kako treba. Tako da koliko su to bili teški trenuci, to su bili ujedno i lepi trenuci jer sam ja imala prilike da se uverim koliko ja na njega mogu da računam i da je on čovek na koga mogu da se oslonim i da će on uvek biti tu šta god da je potrebno. I njegova i moja porodica smo prošli teške trenutke. Samo u decembu smo imali tri sahrane. i u tim teškim trenucima bili smo jedno uz drugo i to je nas učvrstilo", zaključila je Katarina.

