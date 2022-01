VEČE JE BILO VELIKA MUKA! Ljuba o neprijatnoj situaciji s nastupa - Pitao me je: "Šta ti nije jasno?"

Ljuba Perućica prisetio se jedne situacije s nastupa gde je morao da se snalazi kako zna i ume.

Izvor: Instagram/ljubaperucica/printscreen

Danas se svega seća s osmehom na licu, ali onda, nije mu bilo nimalo prijatno...

Ljuba Perućica se uvek trudi da, kada ima nastup, priredi publici atnosferu za pamćenje. Međutim, pojedinih se stvari i sam seća "kao da je juče bilo" - posebno kad se još i potkrade neka greška.

Svojevremeno je otišao da peva bez svog klavijaturiste, pa je morao da se snalazi kako zna i ume.

"Kada sam stigao tamo, prva pesma koju sam mu izgovorio da svira, a pritom je bila opšte poznata 'Da se opet rodim', pesma koja je tada bila u najvećem jeku i svi su je tražili, kolega Mirza i Ivana su je prepevali i tad je ona postala još veći hit... I, čovek me je pogledao. Vidim da gleda kroz mene i pitam ga: 'Šta ti nije jasno?', a on me pita: 'Je l' to tvoja pesma? Znači ako je to najveći hit tada, a ti ga ne znaš, pa šta onda znaš?'. Tako da je to veče takva jedna muka bila, di-džej je morao da pušta matrice, a ja sam pevao na matrice, snalazili smo se kako smo znali, čak sam i svirao - prisećao se Perućica u "Grand njuzu".

