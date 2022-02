MOJE PARE SU MOJE, A NJEGOVE NAŠE! GLEDAM MU TELEFON, ON MOJ NE SME! Zvezda Granda šokirala - posle razvoda pao DOGOVOR

Teodora Toković ponovo uživa u ljubavi, ali ovog puta je oprezna!

Izvor: Instagram/teodora_tokovic_zft

Bivša pobednica Zvezda Granda, Teodora Toković, razvela se posle takmičenja od dugogodišnjeg partnera i nedavno ga optužila za porodično nasilje, a zatim brzo pronašla novu ljubav i uživa u statusu sveže verene.

Njene fanove zanima da li će uskoro stati na "ludi kamen", pa je objasnila da ne planiraju još, iako žive zajedno.

"Nećemo, nećemo svadbu još, mada živimo zajedno, to je nevenčana zajednica, ja sam se takoreći opet udala. Mislim da je zbog cele ove situacije sa pandemijom rano da pravimo takvu vrstu veselja. Ne mogu još uvek svi da se skupe, a ja bih volela da to bude jedno veliko slavlje sa mnogo zvanica", priznala je atraktivna pevačica.

Kada je reč o ljubavi, imala je turbulentan period, ali sadašnji partner je čini srećnom i raspoloženom, što joj je najvažnije od svega.

"On je pristrasan, njemu je sve top i jako me podržava u ovom poslu, apsolutno mogu da budem svoja i opuštena, ali ipak pitam ljude koji su rigorozniji, on je suviše pristrasan kada sam ja u pitanju. On je bio jedan u nizu čija sam ja bila tiha patnja. Recimo, kada se vratim sa svirke ispričam mu ko mi je prišao, ali nas dvoje imamo jedan dogovor - moje pare su moje pare, dok su njegove naše. I ja njegov telefon mogu da gledam, on moj ne može. Sve sam diplomatski regulisala", objasnila je Teodora za Grand Online.