MENI VIŠE NISU SMEŠNE: Zlata i Goca su najbolje drugarice, ali pevačica ih razotkrila! Jelena otkrila i jednu tajnu

Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske, otkrila je detalje druženja njene majke i pevačice Zlate Petrović.

Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK

Pevačice Zlata Petrović i Goca Božinovska su najbolje drugarice na estradi, a gde god da se pojave zajedno naprave haos.

Nedavno su gostovale u emisiji "Ami G show", a o onome što se dešavalo iza kamera javnost je danima pričala. Sve ono što je zabranjeno na snimanju, njih dve su uradile pa ih je paparaco snimio i kako na pauzi piju alkohol ali i puše cigarete koje otresaju u flašicu vode.

Međutim, Gocina ćerka Jelena Vučković progovorila je o odnosu ove dve pevačice, pa otkrila detalje koje javnost nije znala. Ona se ne libi ni da prizna da Zlatu gleda kao drugu majku, te da joj u nekim trenucima prija više nego njena Goca.

"Meni više nisu smešne (smeh). To je prijateljstvo koje se gradilo godinama i Zlata je sad već deo naše porodice. One su kao jedno, ma to je jedno ludačko prijateljstvo, ali moram da priznam da više volim sa Zlatom da pričam, sličnija mi je od mame, čak sa njom imam više tajni nego sa Gocom, koja me više kritikuje. Ma Zlata je moja druga mama", rekla je Jelena u emisiji "Grand magazin".

Evo kako izgleda Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske:

A pogledajte kakav haos su Goca i Zlata pravile na snimanju emisije: