OVO JE POTPUNI RASPAD ŽIRIJA! Bosanac i Viki se žestoko isprozivali, Popović ISKLJUČIO MIKROFONE - Sada ću da skočim!

Viki Miljković i Bosanac su se posvađali u Zvezdama Granda.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Sinoć je u Zvezdama Granda, u kojima je uvek napeto, došlo do žestoke rasprave između Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca, zbog čega je i Saša Popović morao da reaguje.

Viki je iskritikovala kandidata kojem je Bosanac mentor, i jasno i glasno prozvala kolegu iz žirija, koji joj nije ostao dužan.

"Vrlo nespretno, neuvežbano, pogrešan repertoar za prvu takmičarku. Aladine, dala sam ti glas zbog 'Oj, jarane, jarane', tu si bio dobar i zaslužio si moj glas, ali prva pesma 'Negde u daljini'...pa ti dolaziš iz Bosne, trebalo je tvoj mentor da ti pokaže, jer bi trebalo da on to zna. Čudi me da to sa tobom nije prošao i da ti je dozvolio da se tako raspadneš u toj pesmi, to je sevdalinka koja bi trebalo da je njegov fah", rekla je Viki, pa se povela rasprava u studiju.

"Ja mislim da je ovde potpuni raspad žirija, jer oni su utremirani velikim stresom šta će ih sačekati, pogotovo Viki, o njoj ne bih sad pričao, ona to kratko i jasno ne zna", poručio je Bosanac koji je prozvao Viki da ne zna šta je sevdalinka, ni kako se ona peva.

Popović zatim nije dozvolio Viki da nastavi raspravu, posle čega se ona još više razbesnela.

"Molim te da mi daš da završim, inače ću sada da skočim. Bosanac zna da pametuje i da priča, ali kad treba to da pokaže na delu nigde ga nema, maca pojela jezik!", rekla je.