SRBLJANOVIĆKA PROZVALA CECU, ONA ODMAH REAGOVALA: "Samo da nam djecu ne hapse kod kontejnera dok kupuju drogu!"

Biljana Srbljanović govorila je o položaju žena u našem društvu i spomenula Cecu Ražnatović i njenog sina Veljka - pjevačica odmah odgovorila

Biljana Srbljanović govorila je o položaju žena u društvu, te uporedila očekivanja društva sa viđenjem i tumačenjem Bogorodice u hrišćanskoj vjeri. U jednom segmentu svog izlaganja pomenula je i pjevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović i njenog sina Veljka.

"Mi Presvetu Bogorodicu poštujemo kao majku Boga. Njeno materinstvo, njeno tijelo koje je nevino rodilo Isusa, mi poštujemo. Zato kada danas vide ženu u šortsu kažu: "Vidi ona ima dijete". Pa šta ima ako ima dijete? Ona mora da bude slika Bogorodice, još i da uzleti u nebo, istakla je Srbljanovićeva tokom gostovanja u "Ona se budi", pa dodala:

"Kad se Bogorodici Isus obrati, kada prvi put treba da napravi čudo na svadbi u Kani... Ona ga prije toga drma i kaže mu: "Nema više vina." On joj, bukvalno ovako kaže: "Šta hoćeš, ženo? Moje vrijeme još nije došlo." To je taj odnos koji se preslikava u odnosima sinova i majki. Pogotovo u patrijalhalnim sredinama. Mali je baraba, neka muško je. Pobio se, bolje da se pobio, nego da plače kao djevojčica. To je model kod nas, isto kao kada vidimo udovicu Ražnatović i njen sin ili sve druge koje imaju poznatu djecu kriminalce ili su sa kriminalcima napravile djecu. To je taj odnos, mama je tu da ga voli i voli što je takav i on kada uvrijedi, na majci je to da proguta. Mame guraju sinove da budu grubijani, ali ipak su one keve, pa će do kraja biti zaštićene. Za mamu sve!", izjavila je Biljana Srbljanović.

Tim povodom oglasila se Ceca Ražnatović za Kurir kako bi odgovorila Biljani Srbljanović.

"Gospođo Srbljanović, bilo bi divno da se ne bavite prije svega mojom porodicom, a posebno u kontekstu nagađanja, polu laži i laži. Nego da vaši javni nastupi budu vezani za vaš rad, vašu političku karijeru ili ne daj Bože nešto treće. Mogla bih da pomislim šta je razlog i šta vam je toliko pomutilo svijest, pa takve stvari i gluposti pričate. Ali bih se tada ja bavila onim što upravo činite vi, nagađanjima, istinama ili lažima. Tako neka svako zaključi šta mu je drago, a molim vas moju porodicu i mene ostavite na miru. I da kada je zdravlje u pitanju, bolje da nam se djeca bave sportom nego da ih policija hapsi pored kontejnera dok kupuju drogu od dilera. Pročitala sam, cijenjena profesorko, da ste imali takvo iskustvo i ostala šokirana".