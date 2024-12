“Držite me sedam mjeseci u pritvoru, ovo je sve laž, teatar”, nervozno je kazao Knežević.

Biznismen i predsjednik Atlas grupe Duško Knežević kazao je pred Višim sudom u Podgorici da je proces koji se vodi protiv njega u slučaju poznatijem kao “Koverta” laž i namještaljka, optužujući neke od svjedoka koji su danas saslušani za lažno svjedočenje, piše Pobjeda.

Slučaj „Koverta“ odnosi se na tajni snimak koji je Knežević prezentovao 2019. godine, a na kojem se vidi Stijepović u trenutku predaje, navodno, 100.000 eura za finansiranje kampanje uoči tadašnjih parlamentarnih izbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Pred vijećem kojim predsjedava sudija Nenad Vujanović, u svojstvu svjedoka saslušani su Branislav Vukićević, Večislav Drakić, Spaso Popović i Zdravko Ajković.

Svjedok Vukićević ispričao je kako je izgledao susret sa Kneževićem krajem septembra 2016. godine.

“Okupljali smo se u kuću Zdravka Ajkovića gdje smo se družili. Onda se pojavio Knežević, kojeg poznajem od rođenja, igrali smo ranije i košarku. Došli smo u tu kuću, pričali o sportu i politici jer su se bližili izbori”, rekao je Vukićević.

Dodao je da je predsjednika Atlas grupe tada zamolio da novčano pomogne aktiviste DPS-a jer je bio nepohodan novac za gorivo, vaučere, prevoz…

“Knežević je rekao da hoće. Onda sam zvao Miga (Stijepovića) i prenio mu, a on je to prihvatio sa oduševljenjem. Rekao je da će Duško dati 50.000 dolara. Ja sam tražio da se to promijeni u eruima, a kad su novac konvertovali bio je iznos od 47.500 eura. Dalje ne znam sa tim novcem šta se desilo”, istakao je Vukićević.

Na njegov iskaz, burno je reagovao Knežević, optužujući ga da lažno svjedoči. Upitao ga je i ko ga je nagovorio da govori neistinu.

” Isključite me, Vujanoviću, to ste već jednom uradili. Ovo je sve laž. Mene je na taj ručak pozvao Rajo Božović. Neistina je i iznos novca koji pominje. Ja sam već rekao da se radi od 200.000 dolara, a ne o 50.000 kao što kaže svjedok”, poručio je Knežević.

Zbog burne reakcije i neprimijerenog obraćanja vijeću, sudija Vujanović ga je upozorio da ne ometa rad suda i da se ne okreće prema svjedoku.

Svjedok Večislav Drakić ponovio je se da su sastajali i družili u navedenu kuću i da je Duško svratio.

“Iznenadili smo se. Pričali smo o sportu, politici i životu. Duško i Bato (Vukićević) su se odvojili sa strane, čuo sam da spominju pomoć za omladinu DPS-a. Duško je otišao, a Bato mi rekao da je Knežević obećao pomoć”, naveo je svjedok.

Na današnjem ročištu svjedočio je i nekadašnji predsjednik Odbora DPS-a Zeta Spaso Popović.

“U naše kancelarije je došao Migo, izvadio kovertu i rekao da je Duško Knežević poslao 47.500 eura. Novac smo podijelili za aktiviste. Sazvao sam izborni štab da se dogovorimo oko raspodjele novca”, kazao je Popović.

Danas je svjedočio i Zdravko Ajković, u čijoj kući su se krajem septembra okupili Vukićević, Drakić i on kao što to i rade obično.

“Sjećam se kad je Duško došao krajem septembra. Tada je došao i Rajo Božović, ali ne znam da li zajedno sa njim ili odvojeno. Nemam saznanja o predmetnom događaju”, rekao je Ajković.

Nakon saslušanja svjedoka, pročitani su i materijalni dokazi.

Naredno ročište zakazano je za 10. februar.

Navodi optužnice

U optužnici se navodi da je Duško Knežević u drugoj polovini 2010. godine stvorio kriminalnu grupu čiji članovi su bili zaduženi da podižu novac koji je stečen iz nezakonitih poslova više kompanija a potom ga predaju njemu radi stavljanja u legalne tokove.

Prvom tačkom optužnice, Duško Knežević je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Knežević Tomica, Todorović Branislav, Šljivančanih

Živko, Grujović Goran i Krdžić Tamara izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Optužnicom su obuhvaćeni Slavoljub Migo Stijepović i Tomica Knežević, koji će svoj iskaz dati na sljedećem ročištu koje je zakano za 29. oktobar.

Stijepović se optužnicom SDT-a tereti da je u oktobru 2016.godine, po prethodno postignutom dogovoru, od Duška Kneževića preuzeo 110.000 američkih dolara od kojih je prema stavu 62.070 pribavljeno kriminalnim djelatnostima, sa namjerom da ih ubaci u legalne tokove – radi korišćenja tog novca za parlamentarne izbore.

On je tražio od Kneževića da dolare zamijeni u euro što je ovaj i učinio preko Vlatka Rašovića koji u ovom predmetu ima status svjedoka saradnika.

Konvertovani novac je predate predstavniku DPS i podijeljen uz potvrde, aktivistima te partije, a što prema ocjeni SDT-a ukazuje da je Stijepović znao da se radi o novcu stečenom kriminalnom djelatnošću, te da treba prikriti njegovo porijeklo i izbjeći svako njegovo evidentiranje, posebno njegovo evidentiranje kroz prihode DPS-a koji su podložni kontroli.

U optužnici piše da je Dusko Knežević, nakon što su njegovi saradnici konvertovali 110.000 dolara u eure, Stijepoviću predao “samo” 47.500 eura.