TEŠKO DA MENE MOŽE NEKO SAD DA MIJENJA: Ovako je Ceca govorila malo prije raskida sa Bogdanom

Pjevačica Ceca Ražnatović malo prije raskida govorila je o svom tadašnjem partneru, a niko nije mogao naslutiti da se kraj približava.

Vijest da su pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović i ugostitelj Bogdan Srejović raskinuli iznenadila je javnost, a kako su oni jednoglasno rekli, razlog je gašenje emocija, ali su se razišli u miru i zauvijek će ostati prijatelji.

Samo par nedjelja prije vijesti o raskidu Ceca je komentarisala javno svoju vezu. Iz njenih reči niko nije mogao da nasluti da će doći do razlaza.

"Teško da mene nešto sada može da mijenja, jer sam formirana ličnost, pa tako i on. Naša veza se bazira na ljubavi, povjerenju i kompromisu, jer bez kompromisa se ne može, ne postoji jednosmerna ulica. Zrela sam, stabilna osoba, on je takođe takav čovjek i nama nije teško da funkcionišemo. On odlično zna sa kim je u vezi, takođe ja znam šta on voli, šta mu prija i jako mi je lijepo. Mirna sam, srećna i zadovoljna, a taj mir nema cijenu", kazala je tad za "Pink", pa otkrila zašto ne želi da ponovo staje na "ludi kamen".

"Ne moram da jurim ništa. Ostvarena sam kao majka, što je najbitnije u mom životu, i taj papir mi ne znači ništa da bi jedan odnos funkcionisao. On takođe iza sebe ima brak i dijete, niti on juri neke stvari, da sada formira porodicu pa da očekuje djecu, tako ni ja... Nama samo prija da smo mi zajedno, da što više vremena provedemo zajedno, da uljepšamo jedno drugom život, svakodnevnicu, a taj papir apsolutno mi neće nadograditi odnos, niti donijeti nešto ljepše, novije", rekla je tom prilikom.

