ĐANIJEVO ŠOK PRIZNANJE O DROGAMA: Kada me opalilo mislio sam da ću ispasti na auto-put! Nikad više - "Sve sam probao"

Pevač je otkrio da je u životu probao mnoge loše stvari, ali da se zbog toga kaje.

Izvor: Kurir/screenshot

Radiša Trajković Đani gostovao je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, i tom prilikom otkrio da je u mladosti probao sve droge, ali naglasio i da to nikad ne bi ponovio.

On je priznao da mu je drogu prvi put dala starija koleginica, te da je od tada krenula paranoja.

"Samo nisam spavao sa muškarcem, sve sam probao. Bilo je sve u mladosti, nikakav osećaj. Jedna koleginica starija je imala i ja rekao 'ne mogu, ne bih da umrem', a oni 'ne umire se od toga'. Ja probam, smirim se i uhvati me neka paranoja i nikad više u životu", rekao je Đani u Sceniranju na Kurir televiziji.

On se zatim osvrnuo i na najgore iskustvo sa opijatima.

"Jedanput sam zapalio travu. To je nešto najgore što sam uradio u životu. To sam se zezao sa nekim klincem. Video sam da nešto mota i samo duva. Tu sam mu rekao: 'Šta bre to radiš mali', na šta je on odgovorio: 'Smiri se matori, mnogo si nervozan, probaj malo da se smiraš'. Ja tu uzmem cim jedan, drugi, treći, kad me je opalilo u glavu uhvatio sam se za stranicu od auta i mislio sam da ću ispasti na auto-put. To je bio pakao od života, sad i nikad više", otkrio je Đani svoja loša iskustva.

Đani i Slađa nedavno su nasmejali svoje pratioce jer su objavili sliku na kojoj su maskirani:

