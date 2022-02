ŽELELI SU DA UMREM: Luna Đogani o PAKLU kroz koji je prošla - "Nisam htela da se oglašavam kada je Kika umrla"

Bivša učesnica rijalitija, Luna Đogani progovorila je o preseljenju sa porodicom u novi dom, majčinstvu i odrastanju ćerke Mije, ali i o nasilju na društvenim mrežama koje je osetila na svojoj koži nakon takmičenja u Zadruzi.

Izvor: Instagram/luna_djogani/screenshot

Nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga, koja je u prvoj sezoni razvela Slobu Radanovića, a u trećoj zavela sadašnjeg supruga Marka Miljkovića, bila je na meti sajber nasilja zbog učešća u rijalitiju.

"Nisam želela kad je bila cela situacija sa Kikom da se oglašavam. Nisam htela da budem kao svi. I te kako bih imala šta da kažem. Ja sam i te kako posle rijalitija preživela sajber nasilje", rekla je Luna i nastavila:

"Teško je da progutaš, da shvatiš da te ne dotiče. Pogotovo kad postaneš svestan sebe i da to što ti pišu nije tako. Pre me je uvek to pogađalo, podsvesno su uvek ti ružni komentari uticali na mene. Otkad sam postala majka, totalno sam se promenila, svi pogledi su mi drugačiji. Danas ne može niko da me povredi i uvredi nekim glupim pretnjama i komentarima. Ja te ljude koje mrze gledam kao neke fanove. Mogu da mi pišu da mogu da umrem, da me nema, sve te grozote, oni su opsednuti sa mnom... To je meni bolest i tim ljudima ne mogu da dajem na značaju. Žao mi je tih ljudi, neka mi sve žele najgore, ja ću sve suprotno od toga da im mislim i da im želim samo lepe stvari", rekla je u ''Premijera - Vikend specijalu''.