NIKAD NIJE BILA OSTAVLJENA, ŽALI SAMO ZA JEDNIM MUŠKARCEM: Umro je mlad, voleli su se 7 godina - Išla sam mu na 40 dana

Lepa Lukić otvorila je dušu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Lepa Lukić je nedavno napunila 82 godine, a i posle toliko godina karijere i bogatog životnog iskustva, i dalje je ono što je oduvek bila i zbog čega je publika i danas voli - iskrena i spontana, a danas skromno zahvalna Bogu na tome što je zdrava i što ima snage.

Važi za pevačicu s najdužom karijerom na našim prostorima, a sada je za Kurir otvorila dušu i o svojim bivšim partnerima i priznala da je oduvek padala na izgled muškaraca.

"Izgled, izgled. I da bude dobar čovek. U kući nisam dala da osete da sam Lepa Lukić. To sam bila za publiku, a za partnera sam bila skromna. Nisu se usuđivali niti tražili da im ugađam. Voleli su me. Ako se nešto poremeti, ja kidam i idem dalje. Nikoga nisam ugrozila, uzimala muževe koji su oženjeni, pa da ih razvodim. Nije me zanimao čovek koji ima ženu, jer neću da delim nikoga - bude sa mnom, pa ide kući kod žene. Šta će mi taj? Ako ga voliš, hoćeš ga za sebe", smatra Lepa, koja ima stav da posle ljubavi nema prijateljstva.

"Ne možemo da ostanemo prijatelji! Kako? Do juče smo se voleli i rastali, a sad prijatelji? Možemo da budemo u dobrim odnosima, da se pozdravimo. Šta da se zivkamo? Da je moglo, ne bismo se rastali."

Kao što je poznato, pevačica je imala bezbroj udvarača i nijedan nije ostavio nju, već je ona bila ta koja je odlazila čim nešto krene po zlu. Ipak, postoji jedan muškarac za kojim i danas žali.

"Imala sam jednog, Duška Štrpca. On mi je bio partner sedam godina. Umro je u 52. godini, a 11 je bio mlađi od mene. Eto, vidite da nema veze koliko si mlađi kad umireš tako mlad. On nije zatvorio moja vrata leđima i njemu sam išla na 40 dana. Putevi su nam se razišli zato što mu je sin bio u Americi, tugovao je za njim, patio, i otišao tamo. Tamo je i umro, u Čikagu. Njega mogu da pohvalim. Svi su me cenili i sa svima sam u dobrim odnosima, zaslužila sam to", rekla je Lepa, koja kaže i da je prevazišla patnju što nema dece.

"Prevazišla sam, to nije više to. Ali, da sam kao ovi roditelji koji imaju nevaljalu decu... Zamisli, unuk ubio babu. To da doživim? Bolje da ih nemam nikad. Verovatno je Bog mislio na mene. Ko zna koliko bih razmazila to dete (smeh). Imam macu koja je kao dete. Kažem joj: 'Kćeri, dođi kod majke' i ona odmah dođe. Sve čuje i sve razume. Nisam je dresirala, ali izgleda da se izdresirala sama", između ostalog je rekla Lepa Lukić, koja kaže da nije sama, jer ima s kim da se smeje.

"Što da nemam? Imam, valjda, prijatelje i društvo. Nisam ko ćuk sama. Krećem se, viđam ljude. Ne idem da lupetam po restoranima, nije to za mene. Ali ne bih da sedim kod kuće i gledam u jednu tačku. Neću sebi da dozvolim da padnem u depresiju."

Pogledajte kako je Lepa izgledala u mlađim danima: