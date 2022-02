KIJA KOCKAR UPISUJE FAKULTET: Hoće da se bavi PRAVIMA, a evo šta je radila prije nego što je postala pjevačica

Pjevačica je odlučila da uloži u svoje obrazovanje.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevačica i pobjednica prve sezone rijalitija "Zadruga" uvek ima neke nove planove za sebe, a sada je sa svojim pratiocima podijelila želje iz privatnog života.

Odgovarajući na pitanja otkrila je da je sledeći korak da usavrši svoje obrazovenje, a želja joj je da upiše fakultet ali čeka da se promijeni situacija koja je trenutno zbog pandemije.

"Pravni... Što i nameravam ali čekam da prestane ova 'online' nastava jer mi je to potpuno glupo", otkrila je Kija, a na pitanje zašto baš taj fakultet, pjevačica je dodala:

"To me je uvek zanimalo. Nisam upisala jer sam znala da moram da ostanem u Srbiji. Zato sam otišla u hotelijerstvo i to me je odvelo na prelijepa mjesta bas u pravom trenutku (za one koji su mi postavili pitanje za faks - ovo je odgovor). Dosta sam uz najboljeg druga, naučila o pravu. Volim i politiku, psihologiju, ali i produkciju", napisala je Kija, a vi pogledajte kako se provodila na dalekim destinacijama:

Podsjetimo, Kristina Kija Kockar je završila gimnaziju u Zrenjinu, a potom Visoku hotelijersku školu u Beogradu, na šta je veoma ponosna. Godinama je radila kao stjuardesa, sada je u pjevačkim vodama, a više puta je istakla da bi se, ukoliko ne uspije kao pjevačica, rado bavi nekim poslom koji je vezan za njenu struku.

