"POMISLILA SAM, ALI DUBOKO U SEBI NISAM ŽELELA": Kija Kockar samo jedno nije ostvarila! Priznala šta joj fali u životu

Pevačica je otkrila da se ove godine nalazi u ulozi domaćice za Božić, a onda je priznala i koja joj je to neostvarena želja.

Pevačica i pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", Kristina Kija Kockar otkrila je da se raduje praznicima, te da će ove godine sama spremiti trpezu, ali i koja joj je neostvarena želja.

Kija otkriva da za Božić nikad ne radi, a da se najviše raduje tradicionalnom običaju i borbi oko novčića.

"Što se tiče Božića, neizvesnost ko će izvuci novčić. A ove godine neizvesnost kako će česnica ispasti. Nisam htela ništa da naručujem i raduje me sav taj proces. Dolazim baš u vreme kad je sve zatvoreno, pa sam već uzela namirnice i malo mi je žao što neće biti baš kako sam zamislila. Ali moji prijatelji mi neće zameriti", rekla je pevačica i time stavila do znanja da se prvi put usudila da bude prava domaćica za ovaj veliki dan.

"Nije meni problem. Volim kuvanje, samo nisam stizala da to radim. I kad si mlađi, ponese te to naručivanje hrane, a sad to izbegavam", dodala je.

Kristina Kija Kockar

Poznato je da je pevačica bila udata za Slobu Radanovića te da je njihov brak pukao pred kamerama rijalitija. Ovaj par nije imao decu, a Kristini je i dalje ostala želja da stvori porodicu, ali kako kaže, mora da nađe pravu osobu za to.

"Rekla bih da mi je porodica neostvarena želja, ali ne vidim nikog sa kim bih to ostvarila. Niti sam osetila ikad da sa nekim želim to. Valjda će se i to promeniti. U nekom trenutku sam pomislila, ali duboko u sebi nisam želela. Najlakše je naći bilo koga, ali nisam takva", zaključila je Kristina za Objektiv.

