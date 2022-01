FINANSIRALA SAM SVE BIVŠE MOMKE: Kija se opametila - "Tražim nekog ko ima 10 DINARA više od mene u novčaniku!"

Pjevačica Kija Kockar otkrila u čemu je griješila kada su u pitanju prošle veze

Pobjednica Zadruge i pjevačica Kija Kockar, otkrila je da je ranije finansirala skoro sve bivše momke.

Kija je otkrila da je navikla da bude u vezi s momcima koji nisu finansijski stabilni, a onda otkrila kakvog partnera traži kada je ovaj aspekt u pitanju.

"Navikla sam na takve situacije, a to nije bilo samo jednom, već više puta. Finansirala sam svoje bivše momke, ali to se uvijek završavalo tako što su muškarci s kojima sam bila dobijali komplekse. To više ne želim u životu i važno mi je da svaki moj sledeći partner ima makar deset dinara više od mene i da nemamo problema s tim. Osim što sam situirana, veoma sam popularna, i momcima je teško da se nose sa svim tim stvarima", rekla je Kockareva.