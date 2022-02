NOSE ŠTIKLETINE I NENORMALNE KREACIJE OD KOJIH ZABOLE OČI! Cakana prozvala mlađe koleginice - Volela bih da ih JA obučem

Cakana je uvek sređena i jednostavna, ali smatra da njene koleginice umeju da preteraju.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Dragica Radosavljević Cakana jedna je od najelegantnijih i najlepših dama estradne scene koja veoma drži do svog izgleda. Uvek je stilizovana i doterana, a pred kamerama je najčešće u ležernim kombinacijama u kojima se najlepše oseća.

"Ja vodim računa o tome, pratim trendove, imam taj šlif u sebi i pretpostavljam da se to ljudima dopada. Dopada se mojim koleginicama", rekla je Cakana.

Smatra i da njene koleginice često umeju da se obuku neprimereno svojim godinama, ali i da robuju modnim trendovima i po svaku cenu ih prate, što kod nje nije slučaj.

"Ja vrlo vodim računa o tome, ne bih da oblačim neke uske haljine i otvorena leđa, otvorena ramena, da se razgolitim, jedino ako me neko specijalno ne istrenira, za neke specijalne trenutke. Više volim da sam kežual obučena i da to ima neku notu elegancije za snimanje, ali sam, u suštini, vrlo opuštena. Znam tačno šta ću da obućem, nisam više opterećena kupovinom po cenu života", priznala je Cakana, koja bi volela da nekim mlađim koleginicama da i savet kako da se obuku.

"Ne znam da li bih bila predsednik, da li bi me imenovali za to, ali ja bih tako volela da neke naše devojke sa scene sredim, da uđem u njihov ormar i da ih obučem. Volela bih da im dam do znanja da ne moraju da oblače to što oblače i da ne moraju stalno da budu u nekim štikletinama i u nekim nenormalnim kreacijama zbog kojih te zabole oči", poručila je pevačica.