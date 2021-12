U CRNINI SE UDALA ZA PRVOG SUPRUGA! Cakana je imala 19 godina i vezu je krila - "Tata je našao pisma, ispala je FRKA"

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana već 25 godina je u skladnom braku sa advokatom Nebojšom Negićem, a mnogi ne znaju da je pre toga imala još jedan brak.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

O prvom braku sa izvesnim Beograđaninom Borisom, Cakana je nekada govorila u medijima. Tom prilikom ona je ispričala da su se upoznali u Makarskoj gde je otišla u posetu sestri koja je tamo radila kao sezonski radnik.

Igrali su stoni tenis i proveli nekoliko dana zajedno, a Cakana mu je obećala da će se javiti kada dođe u Beograd na studije. Za Borisa se udala kada je imala 19 godina.

"Sa njim sam se upoznala u Makarskoj, na moru. Sa devetnaest godina. Kad dolazite iz male sredine i upoznate nekoga ko je Beograđanin, ko vas još voli i vi volite njega, želite samo da pobegnete iz sredine iz koje dolazite. To mi je bilo, onako, fantastično. Volela sam ga, sve je bilo lepo, nisam više morala da živim u malom mestu... On je imao 21 godinu, mlad je bio", ispričala je ona jednom prilikom za medije i dodala:

"Sećam se da sam tu vezu krila, krila sam pisma koja sam slala mami da sam upoznala dečka koji mi se sviđa i da ću se najverovatnije udati. To je tata pronašao i ispala je opšta frka, međutim, ja sam odmah dovela Borisa da ga upoznaju. Hrabro! Nisam se udala zato što sam ostala u drugom stanju, to je baš bilo sramno u to vreme... Maju sam rodila kada sam imala 21 godinu".

Cakana je jednom prilikom ispričala i kako je izgledao dan njihovog venčanja. Ona je imala crnu haljinu sa srebrnim detaljima i crne čizme, a Boris je u žurbi obukao jednu crnu, a jednu plavu čarapu. Venčali su se u krugu prijatelja i porodice i započeli zajednički život.

Jedno vreme su živeli kod njegovih roditelja, a kasnije ih je Borisova koleginica s posla pozvala da žive kod nje. Ona je bila udovica i imala je troje dece, pa su joj novi prijatelji bili veoma dragi.

Dve godine nakon venčanja dobili su ćerku Mariju, koju od malena zovu Maja. Cakana je objasnila i zašto su se razveli:

"Nismo mi imali problema u smislu neverstava, već smo se jednostavno udaljili, jer je on mnogo putovao. Potpuno smo se udaljili. Međutim, i dan danas se strašno poštujemo i tu smo jedno drugom za šta god da nam treba... I on je jako dobar otac".

Cakanina i Borisova ćerka Marija je krenula majčinim stopama pa je tako završila srednju muzičku školu, odsek solo pevanje, violina, međutim ipak nije nastavila da se bavi muzikom. Marija, koju svi radije zovu Maja, živi u inostranstvu i ima troje dece, sina Uroša i ćerke Dunju i Mirku.