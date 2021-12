Dragica Radosavljević Cakana progovorila je o svom odnosu sa Svetlanom Cecom Ražnatović i otkrila šta misli o Jeleni Karleuši.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović

Dragica Radosavljević Cakana ne može da se oporavi od tužnih vesti koje sustižu jedna drugu. Za kratko vreme nekoliko dragih ljudi, njenih kolega i prijatelja odnela je bolest.

"U šoku sam, ne mogu da dođem sebi. Moje kolege i ja ćemo kroz pesme čuvati uspomenu na sve njih. Merima Njegomir i ja smo bile jako dobre, imale smo lepa druženja, često sam odlazila kod nje dok sam živela u gradu, išla sam kod nje i na Kosmaj. Ostavila je velike hitove, ogroman trag, o njoj i svim kolegama treba uvek da se priča, a ne samo kad nas napuste", rekla je Cakana na početku za Svet, a prenose mediji.

Političar Milutin Mrkonjić i dugogodišnji partner Ane Bekute preminuo je 27. novembra, a juče 2. decembra je sahranjen na Novom groblju u Beogradu gde su ga na večni počinak ispratile mnogobrojne kolege i prijatelji.

"Mrku sam upoznala kao poslovnog, dobrog čoveka sa velikim srcem, šaljivdžiju još dok je radio u CIP-u. On je pomagao ljudima, ali stvarno. Njegova ljubav prema Ani je prevazilazila granice ljubavi, on je nju obožavao. Jako mi je žao zbog svega. Njoj sve to mnogo teško pada. Oni su uživali. Ana je to zaslužila, to njihovo je bilo stvarno ljubav. Ana zna da ima moju ogromnu podršku. Srećna je žena jer joj se u životu desio Mrka, a znam i koliko je on bio srećan pored nje. Uživao je i u njoj kao ženi, partnerki i u njenim pesmama", istakla je Cakana i progovorila o svom odnosu sa Cecom.

Vidi opis SA CECOM SAM SE DRUŽILA DOK JE ARKAN BIO ŽIV! Cakana otkrila zašto se više ne viđaju, pa spomenula Karleušu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Nikola Anđić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Nikola Anđić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Nikola Anđić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 9 9 / 9 AD

Cakana i Ceca su se jedno vreme družile, a pevačica je otkrila zašto su se njihovi putevi razišli.

"Jako smo se družile dok je Arkan bio živ. Išla sam na slave kod nje i Arkana, bili smo prijatelji. Draga je, dobra sa kolegama. Sa njom sam imala turneju po Crnoj Gori. Spavali smo u Herceg Novom u hotelu Plaža. Družile smo se i kad su se ona i Arkan muvali, pa krenuli da se zabavljaju. Bila sam joj gost na svadbi, u Žitorađi, pa u Beogradu. Onda su došla deca, pa svako na svoju stranu. Veljko i Anastasija su divni ljudi, jako fino vaspitani", rekla je Cakana, te otkrila šta misli o Jeleni Karleuši.

Vidi opis SA CECOM SAM SE DRUŽILA DOK JE ARKAN BIO ŽIV! Cakana otkrila zašto se više ne viđaju, pa spomenula Karleušu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/ MN Pres Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 10 / 10

"Jelena mi je lik iz 22. veka. Ona nije za ovo vreme. Fura svetski fazon. Ima taj neki pokret, imidž, mladi je baš vole. Kad su muzika i stavovi neki u pitanju, ne libi se bilo šta da obuče, da kaže, boli je uvo šta će ko da misli. Ne znači da mi se sve to sviđa, ali sve je čist fenseraj. Ona je apstraktna. Ima svoju priču".