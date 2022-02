BIO JE SUROVO GRUB, I SAD PLAČEM: Goca Lazarević iza osmeha krije bolne slike iz detinjstva - "Borila sam se"

Pevačica Goca Lazarević otkrila je detalje detinjstva koje javnost nije znala.

Izvor: Lepa&Srećna

Pevačica Goca Lazarević nedavno se prisetila svog detinjstva i otkrila detalje koji su mnoge iznenadili.

Ova pozitivna žena rekla je da je kroz život išla samo osmehom, ma šta da joj se dešavalo, a bilo je mnogo teških trenutaka.

"Jeste, mnogo mi se ružnih stvari dogodilo u životu, ali moja priroda je takva... Ja sam se uvek borila, nisam odustajala... Ne znam kako da ti objasnim, lepa reč i gvozdena vrata otvara, tako nekako mislim. Osmehom sam se borila, kad bih se nasmešila, osećala sam da me ljudi prihvataju. Ceo život sam se borila da dobijem malo ljubavi od svakoga", kaže ona.

Lazarevićka je potom otkrila da je imala loš odnos sa ocem i detalje iz detinjstva:

"Nisam se se ja osećala nevoljeno kao dete, ali... evo, i sad plačem, izvini... Moj otac, on nije znao da pruži ljubav, ali bila je masa takvih roditelja u to vreme kad sam ja bila mala. On je bio surovo grub, ali neke osnovne postulate nam je postavio. U to vreme roditelji su često bili sebični ili dovoljno nemoćni i svoju decu su davali na zanate. Kada daš dete na zanat, u to vreme se već od prakse dobijao novac, koji ti onda daš roditeljima i na taj način pomogneš porodici", zaključila je Goca.