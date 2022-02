PRIZNALA SAM KRIVICU, JER SAM IMALA VIŠAK PARA! Šok izjava Tijane Ajfon o hapšenju - "Nedužno sam i nevino stvorenje"

Tijana Ajfon je prokomentarisala situaciju od prije skoro dvije godine.

Izvor: Instagram/ticamaksimovic

Starleta Tijana Ajfon, o kojoj se nedavno pisalo da je trudna, našla se prije skoro dvije godine u centru skandala, kada je bila osumnjičena za podvođenje i organizovanu prostituciju, a mediji su pisali da je uhapšena kod Bijeljine u čamcu sa još tri djevojke s kojima je pokušala ilegalno da pređe granicu.

Tijana se o ovoj temi nije previše oglašavala, a poznato je da je osim nje uhapšeno još 26 muškaraca i 3 djevojke. Sada je odlučila da otkrije dio priče o privođenju i pritvoru.

"Policija je uvijek dobra prema meni, ja sam nedužno i nevino stvorenje. I nemaju zašto da me diraju. I policija ovdje i u BiH i u Crnoj Gori. Sve je u redu. To što sam ja morala da priznam krivicu, to je da se ne bih vukla po sudovima, jer mi je to smaranje, a i imala sam višak para", otkrila je starleta prvi put, pa dodala šta joj je najteže palo i kako sada izgleda njen život.

"Živo sam biće, sve je za ljude. Bilo mi je neprijatno pošto sam žensko i daleko od svojih. Ali sam i tada bila jaka psihički i znala sam da će proći i da ću i to podnijeti. Savkog čuda tri dana dosta. To je sada iza mene i moje porodice. Imam 30 godina, lijepo mi je u životu, a kome sam trebala da se dokažem, dokazala sam se", rekla je starleta koja se nakon toga posvetila privatnom biznisu i postala modna kreatorka, a o ljubavi ne želi puno da otkriva, već samo da je jako zaljubljena i voljena.

"Bitno je kakav si čovjek, a to što drugi pričaju, to je manje važno. Svako ko uplovi u odnos sa mnom, bilo ljubavni ili prijateljski, svjestan je šta može da se piše i priča ali ja svojim djelima pokazujem da je to sasvim nešto drugačije", smatra Tijana Ajfon, koja je nedavno bila i u popularnom Baru!