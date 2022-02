KO JE TA SARA JO?! KO JE ONA DA IDE NA EVROVIZIJU? Lukas brutalno isprozivao pevačicu - NE MOŽE da mi bude konkurencija!

Aca Lukas je prokomentarisao predstojeće takmičenje za Evroviziju i uveren je da će biti pobednik.

Pevač Aca Lukas, koji je nedavno izašao iz bolnice, već je pripremio pesmu kojom je spreman da ode na Evroviziju 2022. i uveren je da će na kraju izaći kao pobednik.

Pesma je nešto drugačija od svih dosadašnjih u njegovoj karijeri, kaže folker, koji je siguran da će biti apsolutni hit i da nema konkurenciju na predstojećem takmičenju.

"Meni niko ne može da garantuje da ću biti pobednik, ali sam siguran da će se to na kraju desiti. Spremio sam strašno dobru pesmu s timom saradnika, u kojoj će publika moći da čuje i simfonijski orkestar. Numera vuče na rok, ali ima pomešanih žanrova. Toliko sam hitova imao u svom životu, ali ovu pesmu kada sam čuo...mogu slobodno reći da je jedna od najboljih u mojoj dosadašnjoj karijeri", otkrio je Lukas i osvrnuo se i na pojedine izvođače.

"Videćemo kako će glasati žiri i publika, ali ja nemam konkurenciju. Vidim da se izdvojilo nekoliko favorita, među kojima je Goca Tržan koja je moja prijateljica, ali zašto ljudi uporno forsiraju neku Saru Jo? Ko je to? Evo, da vas ja pitam, koja je to pevačica? Kako to ona misli da našu zemlju predstavlja na Evroviziji? Pošaljite mene na Evroviziju, pa ćete videti kako dijaspora glasa. Verujem da pola ljudi iz Srbije i iz regiona ne bi dalo 12 poena Sari, jer i ne znaju ko je ona. Da se odmah razumemo, nemam ja ništa protiv Sare lično, ali ko je ona da bude meni konkurencija? Po čemu to?", ljutito se zapitao Lukas koji će i u 2022. iznenaditi i obradovati publiku albumom, iako je prethodni objavio 2021. godine. Kako kaže, ovaj će bti još bolji.

