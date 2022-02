PATILA SAM I DANAS IMAM TRAUME! Potresna priča Praktične žene - "Vukla me je i izbacila! Nisam se smejala 12 meseci"

Voditeljka "Praktične žene" danas je poznata po svom širokom i blistavom osmehu, a iza njega se krije potresna životna priča.

Izvor: Instagram/prakticnazena_/screenshot

Srećno i bezbrižno odrastanje Nataše Pavlović u rodnom Zagrebu prekinuo je rat i neredi na našim prostorima, koji su njenu porodicu naterali da se preseli u Beograd.

Odlazak u srpsku prestonicu na dve nedelje, dok se situacija ne smiri, pretvorio se u njihov novi život, a kao i svakoj mladoj osobi koja je napustila rodno mesto bez svoje volje, ovaj odlazak je teško pao.

Iako je okolina u jednoj beogradskoj gimnaziji prihvatila bolje nego što je očekivala, voditeljka je godinu dana vodila onu najtežu bitku - sa samom sobom.

"Izgubila sam samopouzdanje i sve, nisam imala identitet, mislila sam da nikada više neću biti iskreno i bezbrižno srećna, ali život je čudo i sve može da demantuje", počela je svoju priču u emisiji "Balkanskom ulicom" pa se prisetila bolnog perioda.

"Nakon godinu dana mama više nije znala šta da radi sa mnom. Skoro sam pala razred, povukla sam se i patila. Ugojila sam se 20 kilograma od depresije i danas imam traumu od gojenja jer me vezuje za jako loš period u životu. Nisam se nasmejala godinu dana i mama je odlučila da me odvede u Zagreb iako su svi govorili da nije normalna i da nije trenutak za to".

"Tamo sam doživela silne neprijatnosti gde su me izbacili iz moje škole. Profesorka me je vukla kroz celu školu i izbacila napolje. Tada mi je postalo jasno zašto sam ja imala dvojku iz istorije kada su svi imali petice, a znala sam isto kao oni". ispričala je Praktična žena koja tvrdi da uprkos lošim situacijama, nema loša osećanja ni prema kome kako je svima oprošteno.

Međutim, kako poznata izreka kaže "Svetlost je uvek na kraju tunela", kada je otišla u posetu svojoj grupi u pozorištu gde je učila glumu desila se neočekivano lepa stvar.

"Bila je divna jedna žena koja mi je rekla: 'Ne brini dete moje i ja sam se sa Desankom Maksimović dopisivala usred rata i rekla mi je da će pravo prijateljstvo uvek opstati i tvoj grad će uvek biti tvoj', i te reči pamtim do danas. Ona me je ohrabrila da nastavim dalje. To je bio prelomni trenutak tada sam shvatila i sve je krenulo nabolje", istakla je voditeljka.

Danas važi za jednu od omiljenih javnih ličnosti, koja je pre svega uspešna majka i supruga, a svojom pričom služi kao primer mnogima kako se uprkos nedaćama može izgraditi srećan život.