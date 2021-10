VENČALI SE U PONOĆ, NOSILA CRVENU VENČANICU: Jednu stvar je zaboravila da kupi! Svi detalji venčanja "praktične žene"

Voditeljka Nataša Pavlović nije želela ništa klasično, njeno venčanje je bilo potpuno drugačije

Izvor: INstagram/printscreen/prakticnazena_

Domaćica emisije "Praktična žena" Nataša Pavlović retko komentariše svoj privatni život, ali jednom prilikom otkrila je sve detalje venčanja sa producentom Predragom Pavlovićem sa kojim je već deceniju u skladnom braku.

Natašino i Predragovo venčanje nije bilo standarno već baš po njenoj meri, i pamti ga kao dirljiv dan koji joj je obeležio život.

"Nije nas spojio posao, ja sam samo čula za njega, zvali su ga Baki. Izašla sam u jedan kafić u gradu, gde su bile moje drugarice i budući kum. Naš zajednički prijatelj nas je upoznao. Pružio mi je ruku i rekao "dobro veče koleginice", delovao mi je prilično ozbiljno. Nismo se nikada pre sreli, naš zajednički prijatelj nas pre toga nije upoznao, a mimilazili smo se na poslu. Posle razvoda nisam bila spremna za novu vezu, a on je rekao da hoće da mu budem u blizini, bio je uporan a ne navaletnan, što me je pridobilo u tom periodu", rekla je Nataša.

"Onog trenutka kada sam mu dopustila da uđe u moj život, znala sam da je on taj. Nije nam trebalo puno vremena da počnemo da živimo zajedno. Nikad neću zaboraviti kad je prvi put došao kod mene i upalio televizor, bilo mi je čudno jer sam ja u to vreme samo slušala radio. Pored njega sam počela da gledam više televiziju, a on svakako prati sve zbog posla", rekla je ona.

Takođe, voditeljka je otkrila kako je izgledala proslava verdibe, koju je za nju upriličio njen tada verenik, pa potom i suprug.

"Zaprosio me je dok smo bili sami kod kuće, pa smo potom otišli do restorana, u kojem su bili svi naši prijatelji, na moje iznenađenje. Sve ih je doveo to veče, iako su bili širom sveta. Bilo je jako dirljivo i prelepo. Došao je moj omiljeni pevač Aki Rahimovski i to je bila nezaboravna noć", rekla je Nataša.

Izvor: Instagram/prakticnazena

Sudeći po tome da nije želena uobičajeno venčanje, voditeljka je sa drugaricama organizovala slavlje više poput žurke nego venčanja, a "da" je izgovorila tokom ceremonije koja se održala tačno u ponoć.

"Što se tiče venčanja, bilo je kako sam ja odlučila, Predragu je bilo svejedno, sa drugaricama sam sve organizovala. Napravili smo žurku, nije bilo klasično venčanje i venčali smo se u ponoć. Bidermajer sam zaboravila, pred kraj sam se setila da ga nemam kod sebe. Obožavam venčanice, odlučila sam se za crvenu, jednog dizajnera. Bilo je oko stotinjak gostiju, zvali smo ljude koje volimo, nikoga samo reda radi. Kum koji nas je upoznao je držao govor, koji je bio vrlo simpatičan. Sam čin venčanja je bio izuzetno dirljiv", rekla je Nataša i dodala:

"Imamo nekoliko godišnjica, on računa kada me je video u kafiću jer je, kako kaže, tada znao da ću mu biti žena. A ja zvanično računam od trenutka kada smo uplovili u vezu", zaključila je voditeljka.