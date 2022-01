"BOL NE PROLAZI, TUGUJEM DA ME NIKO NE VIDI": Voditeljka Nataša Pavlović o smrti Marka Živića i teškim trenucima u 2021.

Voditeljka Praktične žene otkrila je kroz kakve bolne trenutke je prošla u prethodnoj godini, ali i kako je uspela da se izbori sa njima.

Voditeljka Nataša Pavlović koju cela Srbija zna bolje kao "Praktična žena" po istoimenoj emisiji koju vodi i čiji je autor, otkrila je da joj je prethodna godina bila vrlo stresna i da ni sama ne zna odakle je crpela energiju. Ona je u prethodnoj godini doživela i veliku tugu zbog smrti glumca Marka Živića, njenog bivšeg supruga sa kojim je nakon razvoda uvek imala lepe odnose.

"Godina 2021. je moja najteža godina i iskreno ne znam odakle sam crpela snagu da ostanem na nogama i da budem posvećena i deci i poslu. Ne znam gde sam našla tu nadljudsku snagu da to sve izdržim, a da se ništa ne primeti, ali neka bude da su deca ta koja su me motivisala", rekla je Nataša, a onda se dotkla bolne teme i smrti bivšeg muža.

"To su stvari koje ne prolaze, to mora da se otpati i ja sam to uradila u svoja četiri zida. Takva sam. Nemam ništa od toga što ću svoju tugu da delim sa bilo kime, osamim se, tugujem tamo gde me niko ne vidi i onda kada izađem među ljude uključim autopilot i idem dalje. Valjda smo mi ljudi životinje koje mogu da izdrže čak i ono što misle da ne mogu", rekla je voditeljka.

Nataša Pavlović

Ona ističe da joj je cela prethodna godina bila vrlo teška, ali da je svesna da su se mnogi suočavali sa neprijatnim situacijama.

"Teško je bilo biti raspoložen tokom prethodne godine. Nisam smela da posustanem, jer svima su nam se dešavale loše stvari. Suočavali smo se s jako neprijatnim situacijama. Sebi nisam smela da dozvolim da se pojavim na snimanju emisije i da se vidi da mi je teško, to je bio pravi izazov", rekla je i dodala:

"Iako sam od onih žena koje se trude da sve postignu, naravno da se umorim. Danima jurim oko poslovnih obaveza, pazim dete koje mi je bolesno, neispavana sam, ne znam gde gledam, često mi se dogodi da zaplićem u emisiji", zaključuje omiljena voditeljka mnogih generacija.