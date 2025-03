"Opet hrani neku kuju": Evo šta se krije iza šokantne pjesme grupe Twins

Grupa Twins uvijek je imala originalne, često i šokantne tekstove, a njihova nova pjesma možda je i najintrigantnija u decenijama dugoj karijeri popularnog dua.

Izvor: Kurir

Neša i Manuela su, naime, nedavno objavili numeru "Gunđa čaršija", čiji stihovi su odmah izazvali veliku pažnju na društvenim mrežama.

"Ljudi kažu opet hrani neku kuju, a kad me ugrize, e to hrani rulju, pi*dim kao krivi toranj, sam u Pizi, kao Truman javno vučem, kamen kao Sizif", neki su od stihova koje je napisao Dragiša Baša, koji je i autor muzike, a evo šta Neša kaže o čemu to "Gunđa čaršija" - da li je ova pjesma bukvalna, da li je šala ili pak ima neku skrivenu poruku?

"Nema slučajnosti! Grupa Twins je objavila novi singl 'Gunđa čaršija', i to baš u vrijeme kada se svuda u svijetu i gunđa i domunđava. Tekst je samo naizgled neozbiljan, a u stvari oslikava sve poremećene vrijednosti. Nešto potpuno novo za grupu Twins. Provokativno i inteligentno", kaže Neša, koji je sa sestrom Manulom pjesmu "Gunđa čaršija" snimio u produkciji "AS STUDIOTON" našeg proslavljenog muzičara Aleksandra Sofronijevića, a pjesmu prati i atraktivan spot.