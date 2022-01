PRIZNALA ŠTA JE OPERISALA NA SEBI: Marina Visković je među najzgodnijim pevačicama i svi su jedva čekali da OTKRIJE OVO

Marina Visković je odgovorila fanovima i na ova pitanja.

Pevačica Marina Visković poslednjih meseci privlači veliku pažnju, jer se bacila na treniranje kik-boksa i najavila da će u leto 2022. biti prava bomba, iako se već sada mnogi slažu da je jedna od najzgodnijih sa estradne scene.

Često se polemisalo o tome šta je sve promenila na sebi i zahvatima koje je imala, a budući da Marina rado i često ćaska sa svojim fanovima putem Instagrama, odgovorila im je i na to pitanje.

Istakla je da je na licu radila samo nos i usne, tačnije korigovala samo vrh nosa, a iz usana izvadila silikon, jer su se deformisala. Kako kaže, nikada više ne bi uvećavala usne, a dodala je i da nije radila jagodice niti zatezala kapke.

"Korigovala sam vrh nosa i usne iz čak tri zahvata, jer su se bila deformisala i izgledalo je grozno. Fuj, nikada to ne bih više uradila. Smrt za sve džombe na ustima! Hvala Bogu, sada je sve ok. Znači, jagodice nisam, zatezala oči nisam i to mi je jezivo, izgledaju svi kao da su poludeli", napisala je Marina.

Takođe je u jednom od odgovora najavila i novu intervenciju, ali nije otkrila o kojoj se radi.

