PEVAČICA DELI LJUBAVNE SAVETE NA MREŽAMA: Raskinula vezu posle 10 godina, sad očitala lekciju ženama - Uradi to VEČERAS!

Marina Visković u ulozi ljubavnog terapeuta.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica Marina Visković redovno komunicira sa svojim fanovima na društvenim mrežama, pa im nekad i odbrusi, a često daje i ljubavne savete.

Prilikom novog ćaskanja na Instagramu povela priča o ljubavnim vezama iuglavnom nesrećnim ljubavima, a Marina je otvoreno odgovarala svima koji su zatražili savet od nje.

"Deset godina u vezi i još uvek nema nikakav plan za zajednički život", napisao je jedan od korisnika Instagrama, na šta je Marina odgovorila:

"Znači, ako možeš, raskini večeras!".

Jedna devojka rekla je da pati za muškarcem koji ju je iskoristio, a Marina joj je poslala jasnu poruku.

"Ne želim to da slušam, to je za devedesete! Uskoro će 2022. i ne iskorišćava se niko i ti posmatraj da si njega iskoristila! Kakva crna patnja za nekim ko te ne želi, to smo radili u osnovnoj. Apelujem na vas da se uozbiljite. Našteluj u glavi da ti ne želiš ništa s njim, na silu se našteluj i ponavljaj to svaki dan!", napisala je pevačica koja je pre dve godine raskinula desetogodišnju vezu, iako su svi očekivali da će posle veridbe stati na "ludi kamen".

Pogledajte neke od njenih ljubavnih saveta: