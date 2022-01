NISAM JE TUKAO, JA SAM TRPEO PORODIČNU TORTURU! Oglasio se bivši muž zvezde Granda nakon što ga je optužila za nasilje

Bivši suprug Teodore Toković tvrdi da nikada nije bio nasilan prema njoj.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pevačica i pobednica Zvezda Granda Teodora Toković iznela je u javnost optužbe na račun bivšeg supruga s kojim je bila u braku jedanaest godina, tvrdeći da je trpela porodično nasilje.

Tim povodom oglasio se i njen bivši suprug, trener i kik-bokser, navodeći da nikada nije podigao ruku na nju.

"Želim da demantujem optužbe bivše supruge Teodore Toković. Bili smo u braku 11 godina, nisam nasilnik i nikada ne bih udario žensko. Imam ćerku za koju sam veoma vezan. Ne znam na koji način osoba građe kao ja može da udari žensko, a da je ne povredi ili, ne daj Bože, ono najgore", rekao je za Kurir.

"A što se tice psihičke torture, trpeo sam je ja. Trpeo sam to što je veoma često dizala ruku na našu ćerku, što imam dokumentovano na snimku. To mi je veoma smetalo, to je jedan od razloga zašto sam prestao da je volim. Ne želim da je blatim, ona je dobra osoba i majka mog deteta, znam da je izbacila novu pesmu i ona kaže da su novinari zbog toga malo naduvali priču", izjavio je, pa dodao da mu je žao žena koje trpe nasilje, kao i dece koja trpe isto od strane majki i očeva.

Podsetimo, Teodora je u svojoj izjavi u Grand magazinu iznela sledeće:

"Znate, ja sam se udala mlada, dobila dete, sve je bilo lepo dok me prvi put nije udario. Neću da patetišem sad, ali tog trenutka sam znala da je kraj. Za svađu je potrebno dvoje, ali ne i batine koje sam dobila nekoliko puta od njega. Žao mi je moje ćerkice koja je kroz sve to prolazila. Divim se ženama sa javne scene koje su izašle javno i sve rekle pa i prijavile muškarce od kog su trpele nasilje".