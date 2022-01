"ČASNE ŽENE SE UDAJU BAR DVA PUTA": Jovana Jeremić šokirala izjavom o braku - "Razvela sam se da bih se ponovo udala"

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je zbog čega se razvela od supruga Vojislava Miloševića.

Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić krajem prošle godine razvela se od supruga Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerku. O svom razvodu javnost je obavestila putem saopštenja i otkrila da su se razišli u miru i lepim odnosima, a sada otkriva da je već spremna za novi brak i da ima dosta udvarača.

Ona je ispričala da joj muškarci ne veruju kada im prizna emocije, ali i da se nije razvela kako bi bludničila nego kako bi našla novog izabranika sa kojim bi se skrasila.

"Muškarci ne veruju kada im kažem: "Volim te i ja sa tobom hoću da živim". Smeju mi se. Nisam se ja razvela da bih bila hopa cupa, već sam se razvela da bih se ponovo udala. Imam jednu rečenicu: "Ko se jednom ženio, odmah znaš da je nečastan". Časni ljudi i žene se udaju i žene bar dva puta. Kad je to jednom odmah vidiš da to nisu čista posla. Kraj priče. On je morao da ima švalerku sigurno", ispričala je voditeljks u emisiji "Premijera".

Jovana Jeremić

Izvor: TV Pink

Podsetimo, Jovana i Vojislav započeli su vezu 2017. godine. Kako je voditeljka više puta isticala dogodila im se ljubav na prvi pogled i od samog početka postali su nerazdvojni. U julu iste godine verili su se da bi samo mesec dana nakon toga raskinuli. U medijima se tada spekulisalo da je Jovanu verenik prevario, ali brzo su se pomirili i nastavili svoju ljubav.

Krajem 2017. godine voditeljka je zatrudnela i na svet donela ćerku Leu, a 2018. godine napravili su i venčanje. Samo 3 godine kasnije odlučili su da se raziđu.

