DALILIN OTAC PREŽIVLJAVA DRAMU, ONA NIŠTA NE ZNA! Isplivao ŠOK SNIMAK razgovora s rođakom - Huso ostaje bez radnje?!

Dalilin otac Huso Mujić suočio se s novim problemima dok mu je ćerka u Zadruzi.

Dalilin otac Huso Mujić tokom proteklih meseci nije krio da je ogorčen na ćerku zbog toga što je rasturila brak s Dejanom radi avanture s Filipom Carem, a sada se suočio s novim problemima.

Dalila i ne sluti šta se dešava njenom ocu, koji je dobio poziv od rođaka koji je nedavno izjavio da kuća u kojoj živi, kao i plac, nije njegov.

"Ti si prevarant jedan! Džukelo jedna, dao sam ti radnju!", vikao je glas sa druge strane slušalice, a objavljeno je u emisiji "Đir sa Memom".

"Bar nisam klošar, ja nikada nisam bio klošar. Radnja je u redu, kuća nije tvoja", uzvratio je Huso.

"To je moj otac, moje majke kupio, to je moj plac, to nije plac Mujića!", vikao je rođak preko telefona.

"Sram te bilo!", rekao je Dalilin otac Huso Mujić i nastavio s prepirkom oko placa, govoreći da je plac njegov i njegove tetke.

"Tako mi Alaha velikoga, dovedi hodžu, dovedi zakon, tako mi Alaha velikoga, upucaću te u utorak!", urlao je Fetah.

Pogledajte kuću u kojoj živi Dalilin otac: