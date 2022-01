"NOSI OMAĐIJANU NARUKVICU, POMAZI JE I DEJAN JOJ SE VRATI": Iznio šokantne tvrdnje o Dalili čim je izašao iz Zadruge!

Bane Đokić ispričao je šta je sve vidio dok je bio u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Printscreen/Red TV/Zadruga Official

Bivši učesnik Zadruge Bane Đokić koji je prije nekoliko dana izbačen iz rijalitija, progovorio je o dešavanjima u Bijeloj kući, kada je pomenuo i situaciju sa Dalilom, Dejanom i Filipom Carem.

Na pitanje šta bi promijenio kada bi se vratio u Zadrugu, odmah je odgovorio.

"Odnos sa Dalilom... Mnogo me nervira, tamo kada sam bio bilo mi je žao, ali nisam mogao sve da vidim, sada mi je slika jasnija. Taj trougao... Zeznuta je situacija, Cara najviše opravdavam, jer je bio slobodan. On je meni rekao da će se pomiriti sa Dalilom da bi joj vratio za sve, a onda će biti još gore. Vidjećete, sto posto, on je to izgovorio dok je Maja bila tu. Njega je povrijedilo to što se Dalila pomirila s Dejanom, njemu je stalo više do Dalile nego do Maje", smatra Bane, koji kaže da su Maja i Car bili kod njega u etno selu.

"Jesu, ja sam znao sve, oni uopšte nisu znali da ja postojim i da moj otac drži to etno selo. Ja sam znao da su oni zajedno prije nego što se to javno saznalo. Car je bio u isto vrijeme i sa Aleks, a Maja sa Janjušem. Ludilo", ispričao je Đokić, pa prokomentarisao Dalilino paljenje igračaka.

"To je izgledalo užas, vidio sam to, čuo sam da ona ima neku narukvicu na lijevoj ruci i pomazi Dejana i on se vrati njoj. Čuo sam da njoj neke žene šalju neke narukvice koje su omađijane", izjavio je Bane.

"Dejana mi je mnogo žao, ja sam pričao s njim. Čuo sam se i sa Davidom. On ne može bez nje, gleda je kao majku... Iz dana u dan mogu da očekujem neočekivano. Plašim se za njegov život, on u jednom trenutku toliku snagu dobije i prođe kroz staklo... Užas. Rekao mi je da prenesem porodici da se ne brinu, da se više neće miriti sa Dalilom", izneo je Đokić u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.