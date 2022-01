VRIJEME JE DA STANEM NA LUDI KAMEN: Sloba Radanović spreman da ponovo kaže "da" - otkrio sve planove sa lijepom Jelenom!

Sloba Radanović odlučio da se ponovo oženi.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Sloba Radanović već duže vrijeme uživa u ljubavi sa vjerenicom Jelenom Đuričanin, sa kojom planira da stane na "ludi kamen".

Radanoviću će ovo biti drugi brak, a za medije je otkrio da će se na vječnu ljubav svojoj izabranici zakleti najvjerovatnije baš ove godine.

"Možemo očekivati da to bude ove godine, mislim da je vrijeme za to, razmišljam o tim stvarima, osnivanju porodice i jedva čekam da se oprobam u tome. Ne znam kako će to sve izgledati, nismo pričali, ali obaviestićemo vas sve na vrijeme. Ima mnogih kolega koje bih volio da mi zapjevaju na svadbi, možda Darko Lazić, Prijovićka, njih volim i privatno da slušam, Jovan Perišić, ma biće svega", otkriva premijerno Radanović, pa dodaje:

"Ni mama ne zna ništa konkretno još uvijek, ali ona Jelenu mnogo voli, ne sumnjam da će se oduševiti. Da ona nije prava za mene, mislim da bi se to odavno raspalo. Nije mi bitno da li će biti dječak ili djevojčica, bitno samo da je živo i zdravo", zaključuje Sloba u "Premijeri".

Pogledajte ih zajedno: