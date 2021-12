"POLICIJI SAM PREDAO PREKO 500 DOKAZA": Sloba Radanović otkrio kroz kakav užas je prošao

Povodom smrti Kristine Kike Đukić, oglasio se i Sloba Radanović koji je priznao da je i on prošao kroz pakao internet nasilja.

Izvor: Pink tv Premijera prinstcreen

Smrt Kristine Kike Đukić potresla je celu Srbiju, a kako je navodno okidač za ovu tragediju bilo nasilje koje je Kika trpela na internetu, ustale su i mnoge javne ličnosti da otkriju da i oni prolaze kroz to, ali da osoba mora biti psihički izuzetno jaka da je tako nešto ne poljulja. Jedan od njih je i pevač Sloba Radanović.

On je javnosti otkrio da je svoje dokaze odneo u policijsku stanicu ali da ga niko dalje nije kontaktirao.

"Ja sam policijskoj stanici odneo pre više od godinu dana USB sa preko 500 dokaza - skrinšotova poruka pretnji, uvredljivih poruka, fotomontaža i tako dalje. I do dana današnjeg me niko nije kontaktirao, a to sve piše 5 poremećenih osoba sa 50 lažnih profila. Ja se sigurno ne bojim tih smradova, niti mi te njihove gadosti preterano znače, ali te osobe hodaju ulicom, ko zna na šta su sve spremne, prolaze nekažnjeno zahvaljujući nama", izneo je svoje iskustvo pevač.

Izvor: Printskrin, Instagram/slobaradanovic

Pored toga, on se na drštvenim mrežama osvrnuo na Kristininu tragediju, pa apelovao na roditelje da se više bave svojom decom i načinom na koji koriste internet.

"Ova devojka je odlučila da sebi oduzme život. Zašto? Trpela je internet nasilje. To je danas najaktivniji, najučestaliji, ali i najkukavičkiji vid nasilja od svih, jer šuša daje sebi za pravo da ti napiše bilo šta, a da za to ni na koji način ne odgovara, da čak ne znaš ni ko je, da ga bar razvališ kao govedo malo, koje samo to i zaslužuje, jer te osobe da imaju mogućnost, pišale bi po ljudima", napisao je Sloba a onda dodao:

"Danas svako napravi 100 lažnih profila, preti, psuje, pljuje i sve ostalo što ne bi smeo uživo. A na to nadležni organi ne obraćaju pažnju, što znam iz ličnog iskustva. Ljudi uglavnom kažu: "Pa ti ne obraćaj pažnju", ali postoje osobe koje nisu toliko jake da ignorišu psihopate koje im se nakače i da ih to ne dotakne. Ja jesam i mene zabole za te poremećene umove, samo bih ih slatko isprepadao kada bi izašli iz svojih mišijih rupa, ali nažalost ova mlada devojka nije bila dovoljno jaka", rekao je Sloba, a onda postavio jedno od ključnih pitanja za mnoge roditelje:

"Kada ste poslednji put pogledali šta vam dete radi na internetu? Ovo ne sme da se dešava", zaključio je.

Izvor: Printskrin, Instagram/slobaradanovic

Podsetimo, Kristina Kika Đukić, mlada influenserka je sebi oduzela život u 22. godini života. Ona je navodno trpela nasilje na internetu nekoliko godina unazad i nije mogla više da trpi pritisak pa je digla ruku na sebe.