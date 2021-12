SLOBA RADANOVIĆ BESNI I PRETI: Skandal na snimanju novogodišnjeg programa! Pevač pokušava da se pere od burne prošlosti

Pevaču Slobi Radanović postavljeno je pitanje zbog kog je potpuno odlepio.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Pevač Sloba Radanović pojavio se na snimanju novogodišnjeg programa Pink televizije, a nakon što mu je postavljeno jedno pitanje, pobesneo je i zapretio da će da prekine intervju.

On se iznervirao zbog pitanja koje je dobio, a onda pokazao i da je sa nekim stvarima iz prošlosti završio.

"Ako me iko pita išta više o Zadruzi prekinuću intervju. Šta je bilo videli ste svi, ne želim da se vraćam na to. Ovo su sad neke vedrije teme i ako me još neko pita o Zadruzi, prekinuću intervju", rekao je pevač a onda objasnio i zbog čega ne želi da pominje te stvari:

"Zato što je to bilo! Ok, pitajte me o rijalitiju koji se dešava danas ali to što je bilo pre četiri godine, to je bilo i ja se ne vraćam na to. Ne mogu da vam zamerim ali mogu da ne odgovorim na neko pitanje, a ako već vidite da eskiviram neku temu, nemojte da insistirate", zaključio je besan pevač.

Sloba Radanović

Izvor: Pink tv Premijera prinstcreen

Podsetimo, pre četiri godine pevač je učestvovao u rijaliti programu "Zadruga" gde njegova popularnost eksplodirala. On je pred kamerama prevario tadašnju suprugu Kristinu Kiju Kockar sa Lunom Đogani, a onda se supruga pojavila i pokazala mu da više ne može da računa na nju, pa i odnela ponudu u toj sezoni rijalitija. Međutim, Sloba koji danas uživa u dugoj vezi sa verenicom Jelenom, očigledno želi da zaboravi taj deo života.

Evo kako izgleda devojka pored koje Sloba danas uživa: