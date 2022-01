BILA JE 2 PUTA U BRAKU, A ZA NJIM JE PROLILA NAJVIŠE SUZA: Ovo je prvi muž Dare Bubamare, pratili su ga brojni SKANDALI 

Dara Bubamara ima dva bivša supruga, a u drugom braku je dobila sina.

Pevačica Dara Bubamara iza sebe ima dva braka, a nedavno je bila u žiži javnosti zbog navodne veze s milionerom iz Monte Karla. S drugim suprugom, biznismenom Milanom Kesićem, dobila je sina Konstantina, kojem je uprkos brojnim obavezama maksimalno posvećena.

O razvodu koji se desio pre nekoliko godina uveliko se pisalo, a poznato je i da je Darin ljubavni život oduvek bio turbulentan.

Prvi put se udala u tajnosti za Lazara Dugalića 2002. godine, mladića koji je navodno nekoliko puta bio uhapšen. Razveli su se posle pet godina braka, a Dara je ubrzo nakon toga uplovila u vezu s Milanom.

Darin prvi suprug Lazar je 2003. godine, kako su preneli tada domaći mediji, proveo šest meseci u zatvoru u Nemačkoj zbog sumnje da se bavio švercom automobila.

"Moj Laki nije kriminalac i ni za šta nije kriv. Sve mu je namešteno. Bilo mi je teško dok je bio u zatvoru i nikada više suza nisam prolila nego tokom tih šest meseci. Išla sam mu u posetu svakog vikenda. To što smo još zajedno najbolji je dokaz koliko se nas dvoje volimo i koliko je naša ljubav jaka. Oduvek sam znala da je Laki savršen za mene. Vredan je, lep, romantičan i nežan. Osim toga, izuzetno je pametan i govori tri jezika. Naše venčanje biće svadba milenijuma, sa hiljadu zvanica", izjavila je tada Dara Bubamara za medije.

Novi skandal dogodio se 2016. godine, kada je policija, prema pisanju medija, privela Lakića ispred svingerskog kluba na Novom Beogradu zbog posedovanja narkotika.

"Ma šta me briga, boli me uvo za njega! Imam svog muža, porodicu i sina, on me ne zanima", rekla je Dara novinarima pre pet godina.

Osim toga, zna se i da je bila u vezi s 21 godinu mlađim Tonijem, s kojim je tokom pandemije korona virusa putovala na razne destinacije i luksuzna letovanja.