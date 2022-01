"TO NIJE ZA NOVINE, TO JE ZA ZATVOR": Dejan Matić priznao kakav prekršaj je napravio s prijateljima - Ne bih o tome...

Dejan Matić je uvek spreman za akciju, ali ovakvu više neće ponoviti.

Pevač Dejan Matić iskren je otkako je kročio na scenu, kao i njegov brat Saša Matić, a da je uvek spreman za dobru akciju s prijateljima svedoči i to da je jednom prilikom došao na ideju da ih provoza u automobilu.

Iako oko sebe ima čitav tim ljudi koji vode brigu o njegovoj karijeri, Dejan kaže da veruje isključivo samom sebi.

"Ja se oslonim na menadžera, ali i dalje sve držim u glavi. Pošto sam ja dugi niz godina, bukvalno od mojih početaka pa do pre par godina, bio i menadžer i bubnjar i pevač, pa mi je to negde i ostalo, samo još vozač nisam bio (smeh). Držim sve to u glavi, iako imam sjajnu ekipu koja danas sve dobro organizuje. Kada hoću da se odmorim i posvetim porodici, tu su oni, a ovako sve držim u glavi", istakao je Dejan i otkrio da li je tačno da je uprkos tome što ne vidi vozio automobil.

"Jesam, ali ne bih o tome javno, ali bilo je. Nisam se ja hvalio, to su se hvalili moji prijatelji koji su se sa mnom vozili. Jedan moj prijatelj je rekao da dam to za novine, a ja se mislim 'kakve novine, to je za zatvor', idi bre (smeh), koje novine", iskreno je ispričao Dejan.

Pevač kaže da mu je ovo iskustvo neponovljivo, ali i da bi rado ponovo učinio isto, jer obožava da bude za volanom.

"Meni se nikada nije ugasio auto kad krećem, ja da mogu da vozim, ja bih vozio non-stop. Kažu mi mnogi da bi mi dosadilo, a ja mislim da ne bi nikad", smatra Dejan za kojeg kruže priče da je vozio čak 40 kilometara, ali on otkriva da je to ipak bilo samo na poligonu, gde je bilo bezbedno.

Dejan Matić već je godinama u srećnom braku sa lepom Jelenom, s kojom ima dva sina.