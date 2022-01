BAŠ ME BRIGA DA LI SE DOPADAM NJENIMA ILI ONA MOJIMA! Darko Lazić svima zapušio usta, otkrio i KO će im pevati na svadbi

Darko Lazić kaže da je uz Barbaru Bobak konačno srećan.

Izvor: Instagram/barbara.bobak

Darko Lazić i Barbara Bobak su na sav glas razglasili da će se uskoro venčati, nakon što je pevač nedavno zaprosio koleginicu s kojom je uplovio u vezu nakon što se razišao s Marinom Gagić, a, s druge strane, njegova majka smatra da još rano za bebu.

"Jednostavno našli smo se i živimo zajedno, volimo se smatram da je to potpuno prirodno da idemo dalje svadba, pa deca, pa lagano", smatra Lazić, a Barbara priznaje da je očekivala da će je zaprositi.

"Naravno da sam očekivala, šta sam se useljavala onda (smeh). Nisam reagovala, nije bilo grandiozno, jer ja to ne volim. Ja sam samo molila Boga da ne bude neko klečanje i neke gluposti, očekivala sam, nisam se iznenadila", pručila je Barbara.

Njihov odnos redovno intrigira javost, a Darko je isključiv po tom pitanju i ne zanima ga šta ko misli o njegovoj izabranici.

"Iskreno, znaš koliko mene zabole du*e kome se Barbara dopada, meni se dopada najviše na svetu. Mogu ja da se ne dopadam njenima i ona mojima, zabole me du*e. Ja živim s njom, ja je ženim, ja s njom ležem i budim se, meni se dopada najviše na svetu i ćao. Šta imam ja kome da polažem račune? Meni je bitno da se meni najviše sviđa i to je to", bio je konkretan.

"Srećan sam konačno, uživam u životu. Imam trideset godina, dosta mi je više gluposti i sra*a. Barbara ništa nije uspela, sam sam se smirio", priznao je.

Njih dvoje već uveliko planiraju svadbu za jun ove godine, a na listi će biti oko 800 zvanica. Odlčili su da slavlje traje dva dana, a da goste uveseljava Vendi.

"Vendi. Ja bez Vendi neću da pravim svadbu, već smo je zvali. Ona je veliki prijatelj, čovek i duša. Jedna jako inteligentna osoba koju cenim i poštujem. Svadba će biti u junu, ako Bog da. Prvi dan će biti sala, kulturica, a drugi dan šator, skrnavljenje, idemo do kraja", otkrio je Darko Lazić.

