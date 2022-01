UVEO ME U ZLATARU I REKAO "BIRAJ": Barbara otkrila detalje - Darko Lazić verio pevačicu u TRŽNOM CENTRU!

Odveo me je u tržni centar da njegovoj deci odaberemo obuću, a onda je ugledao zlataru...

Izvor: Instagram/barbara.bobak

Pevačica Barbara Bobak nedavno je rekla "da" folkeru Darku Laziću.

Dok pevač otkriva da će njihova svadba trajati dva dana i da će ispred šatre peći vola na ražnju, pevačica otkriva kako je izgledala veridba!

"Znam da su svi očekivali neki grandiozni momenat, ali to jednostavno nismo mi i još važnije od svega, nisam ja! Molila sam boga samo da me ne zaprosi za doček Nove godine jer je to toliki kliše da mi se povraća", rekla je Barbara, a onda otkrila kako je zapravo izgledala.

"Moj budući muž me je odveo u tržni centar da njegovim klincima kupimo patike, naleteli smo na jednu zlataru, a onda mi je rekao: „Ajde da uđemo unutra i vidimo šta ima“. Kada smo ušli, Darko mi je rekao: 'Biraj!'. I to je to, za mene savršeno. Da je klečao ili tako nešto slično, verovatno bih crkla od smeha od neprijatnosti. Ne volim kad je nešto isto kao i kod svih drugih. S druge strane, nisam bila iznenađena prosidbom, jer je to bilo u opticaju već duže vreme. Pričali smo o tome puno puta i živimo zajedno i prosto je bilo logično da se desi".