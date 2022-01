JOŠ JE RANO ZA BEBU! MAJKA DARKA LAZIĆA SE OGLASILA POSLE VERIDBE: Otkrila kako se slaže s Barbarom i s BIVŠIM snajkama

Branka Lazić smatra da je njen sin zaslužio da bude istinski srećan.

Darko Lazić je nedavno verio pevačicu Barbaru Bobak i uveliko planiraju proširenje porodice, a sada se na tu temu oglasila i njegova majka Branka Lazić.

Iako joj je drago što je njen sin ponovo pronašao svoju sreću, Darkova majka smatra da je za bebu još uvek rano.

"Ako je Darko srećan, i ja sam srećna. Iskreno, mislim da je najzad došlo vreme da on bude istinski srećan, a ne da se uvek piše kako je on ovakav i onakav. Onda ispada da su uvek žene u pravu, a on nije. I ja sam žena, ali realna sam, večito se piše o njemu kao da je on neka babaroga, a ženski svet je dobar, one su fine", poručila je Branka, kojoj je Darko do sada podario dvoje unučadi, a sa snajkom se dobro slaže.

"Mislim da je još uvek rano za još jedno unuče, ali ako se desi, Bože moj, dece nikada nije dosta. Barbara i ja se lepo slažemo za sada, a i njeni roditelji su prihvatili Darka", rekla je pevačeva majka koja je popravila odnos i sa bivšom snajkom Anom Sević s kojom Darko ima ćerku Lorenu.

"Sada češće viđam Lorenu, to je nešto što me usrećuje. Štošta ružno se dogodilo prethodnih godina, a sada se nešto lepo dešava i meni. Eto, ona je sada u kući, tu je kod mene. Viđam i Alekseja, njega Marina češće dovodi. Ove nedelje je bio dva ili tri puta", istakla je Darkova majka, kojoj suprug i dalje neizmerno nedostaje, iako je od njegove smrti prošlo godinu dana.

"Skinula sam crninu, prošlo je godinu dana od kada je Milan preminuo. Još uvek se baš i nismo oporavili, nije kao što je bilo, ali mislim da ta bol nikada neće ni proći. Taj bol, taj nedostatak... To je neka praznina koja će uvek ostati", kroz suze je rekla Branka.