DEVOJKA GA PREVARILA DOK SE BORIO ZA ŽIVOT: Maja se udala za ljubavnika, a evo šta na sve kaže njen BIVŠI VERENIK!

Jovica Putniković prvi put nakon Majine udaje i porođaja.

Ljubavna priča Jovice Putnikovića i Maje Marković i dalje se pamti, a najviše po javnoj preljubi koja se odigrala u rijalitiju Zadruga.

Podsetimo, Maja je ušla na velelepno imanje u Šimanovcima i tamo javno prevarila svog verenika Jovicu, koji se u tom trenutku oporavljao od teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Ipak, Markovićeva je u Zadruzi našla svoju srodnu dušu Alena Hadrovića, za kog se nakon rijalitija udala i rodila mu dete.

Godinu dana kasnije, je svoj komentar na sve što se izdešavalo dao upravo Jovica:

"Još se oporavljam, imam neke operacije, ali ne bih o tome mnogo da govorim za javnost. Nisam se čuo sa Majom, šta ima da gledam ja na to. Lepo im je, uživaju, dobro je da je ispalo tako na kraju, da nije ispalo nešto bezveze. Znači vredelo je, super je ispalo i to je to", priča Jovica.

Na pitanje da li ima novu ljubav, odgovara ovako:

"Ne bih o tome. Okej mi je, bolje sam mnogo nego na početku, ali ne bih da iznosim detalje oko zdravlja i privatnog života", istakao je.

