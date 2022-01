"MELINA SE BORI SA ĆERKOM ZBOG PUBERTETA": Haris progovorio o vaspitanju dece - "Kanu sam sve omogućio da bude uspešan"

Pevač Haris Džinović otkrio je kako sa suprugom Melinom vaspitava decu.

Pevač Haris Džinović i njegova supruga Melina imaju dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana. Kao i svaki roditelj trude se da ih izvedu na pravi put, a neke detalje iz njihovog života često možemo videti i na Đininim društvenim mrežama.

Kako je Đina devojka u pubertetu, Haris kaže da se majka više bavi njom, a da se on više usmerio na košarkaški uspeh sina Kana.

"Melina se bori s ćerkom zbog puberteta oko svega i svačega, ali ja nemam tih problema jer mi ona ne priča sve što joj se dešava u životu. Sin Kan igra košarku, sve sam mu omogućio da bi mogao da bude uspešan i tu mu pomažem sve dok ima volju da uspe. Ne znam da l' će biti nešto od njega, to on zna. Ćerka Đina se bavi Tik-tokom, niko je nije terao i ne znam koliko je to isplativo i vredno. Ne dam joj samo da snima banalnosti", rekao je pevač i dodao na šta je posebno ponosan kada su njegova deca u pitanju:

"Najviše mi je drago što deca ne piju i nisu poročna, a čime će se sutra baviti očigledno je manje važno", zaključio je Džinović, a evo kako izgleda njegova supruga Melina: