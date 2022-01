OPET DA IH ZADESE POŽARI, TI ĆEŠ PRVI POMOĆI: Estrada uz Novaka Đokovića, oglasila se i SNAJKA - "Radujte se!"

Brojne javne ličnosti stale uz srpskog tenisera - društvene mreže zatrpane porukama podrške!

Izvor: Profimedia

Nakon 11 dana pravne borbe, Novak Đoković je bez prilike da brani trofej na Otvorenom prvenstvu Australije, napustio Melburn.

Nakon sudske presude u korist vlasti - Novak je odlučio da se povuče iz medija.

Novaku Đokoviću u njegovoj borbi i zbog svega onoga što je preživio u Australiji podršku su uputile i mnoge javne ličnosti.

"Raduj se!!! Radujmo se! Bitna stvar koju sam naučio od jednog mudrog čovjeka: “ Kada nije po tvojoj volji, tada treba najviše da se raduješ, zahvaljuješ, tu se zadobija blagodat Božija. Raduj se, jer nije po tvojoj volji, time svoju volju prepuštaš Božijoj. I ma koliko bilo to teško, moramo pokušavati i truditi se da to dostignemo, jer ništa nije bez dopuštenja Njegovog! A kada to uspijemo, na sledećem koraku nas čeka velika nagrada… vjerujte, radi", napisao je Nikola Rokvić na svom Instagram profilu.

Fudbaler Vujadin Savić okačio je fotku na kojoj se grli sa Đokovićem: "Samo za tebe, uvijek uz tebe. Tražim je na karti, nema je Australije", napisao je Vujadin uz objavu.

"Podrška i navijanje potrebni su svima, ne samo kad se pobeđuje, nego i kad se gubi, a ti si se borio za svoju slobodu više nego iko i pokazao si da ne odustaješ ni na terenu, ni van terena, tako da ćeš uvijek i zauvjek biti broj 1.I, da ih opet zadese požari, ti bi im sigurno opet pomogao jer si, za razliku od njih, ČOVJEK”, napisala je Tijana Dapčević.

U nekoliko fotografija i rečenica, tužan rasplet je možda najbolje opisala Saška Veselinov, djevojka najmlađeg Novakovog brata Đorđa.

"U situacijama kada je teško, raščiste se sve nedoumice. Ko je tu za tebe jer te voli i jer mu je stalo, ko kako bi uzeo bar parče kolača, ko da bi makar bio samo vidjen. Ne znači podrška ako si tu samo kada sve ide dobro. Ko će sada da odgovara za pretrpljen stres, neprospavane noći, narušen ugled čitave porodice kao i bezbjednost iste, za kršenje svih ljudskih prava. Takođe se i pokazalo da se zlo raširilo ovim svijetom, ne bih rekla da vlada istim jer sam optimista i uvijek razmišljam da će sve biti dobro. I ko zna zašto jeste. Definitivno nezapamćena sramota i nepravda u istoriji sporta", napisala je Saška na svom Instagram profilu.